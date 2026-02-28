Kako nastaviti dalje posle iznenadne smrti člana porodice?! Bol koja preseče život na pre i posle

Ne postoji pravi način da tugujete – ali postoji način da preživite dan po dan kada vam se svet sruši.

Iznenadna smrt člana porodice je udarac koji ne daje vreme za pripremu. Jedan telefonski poziv, jedna vest, i život kakav ste poznavali deli se na dva dela – pre i posle. Šok je često prvi odgovor: telo funkcioniše, obaveze se završavaju, ali svest odbija da prihvati realnost. U tim trenucima ne treba tražiti snagu, već dozvoliti sebi da ne budete jaki.

Tuga posle iznenadnog gubitka često je isprepletana sa besom, krivicom i pitanjima bez odgovora. „Šta da sam…“, „Zašto baš sada?“, „Kako je moguće?“ – misli se vrte u krug. Važno je razumeti da su ove reakcije normalne. Psiholozi govore o fazama tugovanja, ali one ne dolaze uredno i predvidivo. Nekada ćete biti mirni, a već sledećeg dana slomljeni. To ne znači da nazadujete – znači da prolazite kroz proces.

Jedna od najvećih zabluda jeste da moramo nastaviti dalje brzo. Društvo često očekuje da se vratimo rutini, poslu, obavezama, kao da će nas tempo izlečiti. Ali potiskivanje emocija produžava bol. Razgovor sa bliskim ljudima, stručna pomoć ili čak vođenje dnevnika mogu pomoći da misli dobiju oblik. Tuga koja se izgovori lakša je od one koja ostane zaključana.

Važno je brinuti i o osnovnim stvarima – snu, ishrani, kretanju. Telo i psiha su povezani više nego što mislimo. Kada organizam oslabi, i emocije postaju teže za nošenje. Šetnja, omiljena muzika, paljenje sveće – mogu postati sidra stabilnosti u periodu haosa. Nije reč o zaboravljanju, već o učenju kako da živite sa prazninom.

Nastaviti dalje ne znači prestati voleti ili sećati se. To znači pronaći način da uspomenu nosite bez osećaja da vas lomi pri svakom udahu. Gubitak menja čoveka, ali ne mora da ga uništi. Korak po korak, dan po dan – i kada vam deluje da stojite u mestu, zapravo učite najtežu lekciju: kako da živite sa onim što ne možete da promenite.

Autor: S.Paunović