AKTUELNO

Lifestyle

Kolege ili prijatelji? Gde je granica poveravanja na poslu

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Otvorenost gradi timski duh, ali previše intime može da zakomplikuje profesionalne odnose.

Savremeno radno okruženje briše jasne granice između poslovnog i privatnog. Sa kolegama provodimo više vremena nego sa porodicom, delimo rokove, stres i male pobede, pa je prirodno da se razvije bliskost. Ipak, pitanje koje se često postavlja jeste – koliko je pametno poveravati se ljudima sa kojima delimo kancelariju?

Umerenost je ključ. Deljenje opštih tema, poput planova za vikend ili ličnih interesovanja, može ojačati međuljudske odnose i doprineti prijatnijoj atmosferi. Međutim, iznošenje duboko ličnih problema, finansijskih poteškoća ili nezadovoljstva nadređenima može vas dovesti u ranjivu poziciju. Poslovno okruženje, ma koliko prijateljsko delovalo, i dalje je prostor profesionalnih interesa.

Posebno je osetljiva tema ogovaranja i komentarisanja kolega ili menadžmenta. Rečenice izgovorene u poverenju lako mogu promeniti kontekst i doći do pogrešnih ušiju. Jednom narušeno poverenje teško se vraća, a reputacija u poslovnom svetu često je važnija od trenutnog olakšanja koje dobijamo kroz iskren razgovor.

To ne znači da na poslu treba nositi masku i biti potpuno zatvoren. Autentičnost je važna, ali uz dozu profesionalne distance. Dobar test je jednostavan: zapitajte se da li biste istu stvar izgovorili pred širim timom ili nadređenim. Ako je odgovor ne, možda je bolje da tu temu sačuvate za prijatelje van kancelarije.

Foto: Pixabay.com

Zdravi poslovni odnosi počivaju na poverenju, ali i na granicama. Balans između topline i profesionalizma čini razliku između prijatnog radnog okruženja i potencijalnog konflikta. Diskrecija je često najbolji saveznik.

Autor: S.Paunović

#Posao

#kolege

#komunikacija

#poverenje

#razgovori

POVEZANE VESTI

Zadruga

VREME JE DA SE UJEDINE: Veliki šef poslao važno pismo u Belu kuću, učesnici morali HITNO da se organizuju! (VIDEO)

Zadruga

VREME JE ZA IZAZOV: Veliki šef obavestio učesnike o pravilima današnjeg zadatka! Neće im biti lako! (VIDEO)

Lifestyle

Napeti ste, a to nosite na posao? Evo kako da stres ostane tamo gde mu je mesto!

Lifestyle

Kada telo kaže DA, a srce ćuti: Zašto dobar seks nije uvek znak dobre veze

Lifestyle

Maslinovo ulje: Mali eliksir velikih benefita za zdravlje i kožu

Lifestyle

Ovih šest znakova otkriva ko su tvoji pravi prijatelji, a ko to ipak nije