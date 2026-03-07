Kolege ili prijatelji? Gde je granica poveravanja na poslu

Otvorenost gradi timski duh, ali previše intime može da zakomplikuje profesionalne odnose.

Savremeno radno okruženje briše jasne granice između poslovnog i privatnog. Sa kolegama provodimo više vremena nego sa porodicom, delimo rokove, stres i male pobede, pa je prirodno da se razvije bliskost. Ipak, pitanje koje se često postavlja jeste – koliko je pametno poveravati se ljudima sa kojima delimo kancelariju?

Umerenost je ključ. Deljenje opštih tema, poput planova za vikend ili ličnih interesovanja, može ojačati međuljudske odnose i doprineti prijatnijoj atmosferi. Međutim, iznošenje duboko ličnih problema, finansijskih poteškoća ili nezadovoljstva nadređenima može vas dovesti u ranjivu poziciju. Poslovno okruženje, ma koliko prijateljsko delovalo, i dalje je prostor profesionalnih interesa.

Posebno je osetljiva tema ogovaranja i komentarisanja kolega ili menadžmenta. Rečenice izgovorene u poverenju lako mogu promeniti kontekst i doći do pogrešnih ušiju. Jednom narušeno poverenje teško se vraća, a reputacija u poslovnom svetu često je važnija od trenutnog olakšanja koje dobijamo kroz iskren razgovor.

To ne znači da na poslu treba nositi masku i biti potpuno zatvoren. Autentičnost je važna, ali uz dozu profesionalne distance. Dobar test je jednostavan: zapitajte se da li biste istu stvar izgovorili pred širim timom ili nadređenim. Ako je odgovor ne, možda je bolje da tu temu sačuvate za prijatelje van kancelarije.

Zdravi poslovni odnosi počivaju na poverenju, ali i na granicama. Balans između topline i profesionalizma čini razliku između prijatnog radnog okruženja i potencijalnog konflikta. Diskrecija je često najbolji saveznik.

Autor: S.Paunović