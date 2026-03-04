MANASTIRSKI KROMPIR SA HILANDARA: Jednostavno jelo za post na vodi bez kapi ulja

U danima posta na vodi, kada su sastojci svedeni na minimum, prava veština je napraviti jelo koje je istovremeno zasitno, aromatično i lako za varenje. Upravo takav je manastirski krompir koji se vekovima priprema u kuhinjama Hilandara.

Bez kapi ulja, bez zaprške, bez dodatnih začina - samo krompir, voda, paradajz i peršun. A opet, ukus je pun, topao i smirujući.

Jednostavnost koja krije dubinu ukusa

Monasi na Svetoj Gori neguju filozofiju jednostavne ishrane. Hrana treba da bude skromna, ali hranljiva. Manastirski krompir upravo je primer tog balansa - jelo koje ne opterećuje organizam, a daje energiju i osećaj sitosti.

Tokom posta na vodi, kada nema ulja ni masnoće, ključ je u sporom kuvanju i prirodnom ukusu sastojaka.

Sastojci

1 kg krompira

300 ml pasiranog paradajza

svež peršun

so po ukusu

voda

Po želji možete dodati i malo bibera, ali u izvornoj verziji recept ostaje krajnje jednostavan.

Priprema:

Krompir oljuštite. Ako je sitniji, ostavite ga celog - upravo tako se tradicionalno priprema u manastirima.

Stavite krompir u šerpu, dodajte so i sitno seckan peršun, pa nalijte vodu toliko da krompir bude pokriven.

Poklopite i pustite da lagano krčka na umerenoj temperaturi. Ne žurite - sporim kuvanjem krompir upija aromu peršuna i soli.

Kada voda gotovo uvri, dodajte pasirani paradajz. Nastavite da kuvate dok krompir ne omekša, a sos se ne zgusne i obloži svaki komad.

Zašto je ovo jelo idealno za post na vodi

nema ulja ni masnoće

lako se vari

zasitno je i hranljivo

priprema se od dostupnih sastojaka

U danima kada želimo jednostavnost i mir, ovakva jela vraćaju nas osnovama.

Manastirski krompir možete poslužiti uz svežu salatu ili kiseli kupus. Podjednako je ukusan topao i mlak, a mnogi kažu da je još bolji sutradan, kada se ukusi dodatno prožmu.

U vremenu kada tragamo za komplikovanim receptima, možda je baš ovakva skromna trpeza ono što nam najviše prija.

Autor: D.Bošković