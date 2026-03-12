Hoće li veštačka inteligencija zameniti ljude? Stručnjaci otkrivaju koja zanimanja su sigurna!

Razvoj tehnologije menja tržište rada, ali postoje profesije u kojima ljudska empatija, kreativnost i donošenje odluka ostaju nezamenjivi.

Razvoj veštačke inteligencije poslednjih godina izazvao je veliko uzbuđenje, ali i zabrinutost među zaposlenima širom sveta. Programi koji pišu tekstove, analiziraju podatke ili automatizuju poslovne procese otvorili su pitanje koje mnoge brine – da li će nas tehnologija jednog dana zameniti na poslu. Iako je jasno da će mnoge profesije doživeti promene, stručnjaci ističu da potpuna zamena ljudi u većini oblasti nije realan scenario.

Veštačka inteligencija najefikasnija je u poslovima koji su ponavljajući, zasnovani na podacima i jasno definisanim pravilima. Zato su administrativni poslovi, jednostavna analiza podataka ili određeni segmenti finansija među prvim oblastima u kojima se automatizacija već snažno razvija. Međutim, poslovi koji zahtevaju kompleksno razmišljanje, emocionalnu inteligenciju i kreativnost i dalje su daleko od potpune automatizacije.

Jedna od oblasti u kojoj je ljudska uloga gotovo nezamenjiva jeste zdravstvo. Lekari, medicinske sestre, terapeuti i negovatelji ne donose samo medicinske odluke – oni pružaju podršku, razumevanje i komunikaciju koja je ključna za oporavak pacijenata. Iako tehnologija može pomoći u dijagnostici ili analizi snimaka, odnos između pacijenta i zdravstvenog radnika ostaje duboko ljudski.

Slično važi i za profesije koje se oslanjaju na kreativnost i međuljudske odnose. Nastavnici, psiholozi, umetnici, novinari, dizajneri, ali i mnogi preduzetnici donose odluke u nepredvidivim situacijama i stvaraju nove ideje – nešto što algoritmi još uvek ne mogu u potpunosti da repliciraju. U tim profesijama tehnologija može biti snažan alat, ali ne i zamena za čoveka.

Zato mnogi stručnjaci naglašavaju da pitanje nije da li će nas veštačka inteligencija zameniti, već kako ćemo naučiti da radimo zajedno sa njom. Tehnologija će sigurno promeniti način na koji radimo, ali će istovremeno otvoriti i potpuno nove profesije. U svetu koji se brzo menja, najvrednije veštine postaće upravo one koje su najviše ljudske – radoznalost, empatija, kreativnost i sposobnost prilagođavanja.

Autor: S.Paunović