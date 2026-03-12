Doručak koji reguliše šećer u krvi: Ovo je izbor broj 1 svih nutricionista

Započinjanje dana obrokom bogatim vlaknima, proteinima i zdravim mastima pomaže u održavanju stabilne energije.
Započinjanje dana obrokom bogatim vlaknima, proteinima i zdravim mastima pomaže u održavanju stabilne energije i uravnoteženog šećera u krvi. Ako ste među milionima ljudi koji imaju dijabetes ili predijabetes, verovatno znate koliko ishrana utiče na nivo šećera u krvi.
Doručak je obrok koji se često preskače, iako može pomoći u stabilizaciji glukoze. "Zdrav i uravnotežen doručak može biti ukusan, praktičan i jednostavan za pripremu", kaže nutricionistkinja Vandana Šet. Od tosta od celovitih žitarica s puterom od orašastih plodova do ovsenih pahuljica pripremljenih veče pre, jednostavne opcije mogu pomoći u održavanju stabilnog nivoa šećera u krvi.
Kako doručak utiče na šećer u krvi
Redovno doručkovanje može ublažiti nagle skokove i padove šećera u krvi, poboljšati osetljivost na insulin i sprečiti prekomernu glad kasnije tokom dana, kaže nutricionista Marija Fraga. Stručnjaci preporučuju doručke bogate vlaknima, proteinima i zdravim mastima jer takva kombinacija usporava varenje i pomaže u stabilizaciji glukoze.
Američko udruženje za dijabetes preporučuje unos od oko 14 grama vlakana na svakih 1000 unesenih kalorija. Za doručak je, prema Fragi, dobro ciljati na oko 8 do 10 grama vlakana.
1. Tofu kajgana s avokadom i lisnatim povrćem
Proteini pomažu da se duže osećate siti. Osim jaja, dobar izbor su i biljni proteini poput tofua. Istraživanja pokazuju da ishrana bogata biljnim namirnicama može smanjiti rizik od razvoja dijabetesa tipa 2 te pomoći u kontroli telesne težine i šećera u krvi.
Tofu kajgana dobro se slaže s avokadom i lisnatim povrćem poput spanaća, kelja ili raštike. Avokado je bogat zdravim mastima i vlaknima - jedan plod sadrži gotovo 14 grama vlakana.
2. Tost od celovitih žitarica s puterom od badema i bobičastim voćem
Hleb od celovitih žitarica bogat vlaknima, puter od orašastih plodova i bobičasto voće jednostavna su kombinacija koja osigurava energiju i stabilan nivo šećera u krvi. Stručnjaci savetuju odabrati hleb s najmanje 3 grama vlakana po kriški.
Bobičasto voće i čija semenke dodatno povećavaju unos vlakana. Jedna šoljica borovnica sadrži oko 4 grama, a jedna kašika čija semenki gotovo 5 grama vlakana.
3. Parfe od grčkog jogurta s cimetom
Grčki jogurt bogat je proteinima koji pomažu u sprečavanju naglih skokova šećera u krvi. Osim toga, sadrži probiotike, kalcijum i vitamin D.
Nutricionistkinja Šet preporučuje da ga kombinujete s voćem bogatim vlaknima, orašastim plodovima i cimetom. Neka istraživanja sugerišu da cimet može pomoći u snižavanju šećera u krvi, no potrebna su dodatna istraživanja.
4. Ovsene pahuljice pripremljene veče pre
Ovsene pahuljice pripremljene veče pre praktičan su doručak koji možete poneti sa sobom. Ovas sadrži topivo vlakno beta-glukan koje može pomoći u smanjenju insulinske rezistencije, snižavanju šećera u krvi i holesterola.
Možete ih kombinovati sa svežim voćem, poput jabuka, borovnica ili jagoda, te semenkama poput lanenih ili čija semenki.
5. Povrtni doručak
Za slanu varijantu doručka možete pripremiti činiju s povrćem, jajima ili svežim sirom te celovitim žitaricama. Povrće je bogato vlaknima, vitaminima i antioksidansima, a pritom je niskokalorično, što može pomoći u regulaciji telesne težine.
Stručnjaci često preporučuju metodu tanjira: polovina tanjira napunite povrćem, četvrtinu proteinima, a četvrtinu ugljenih hidrata bogatim vlaknima.
Autor: D.Bošković