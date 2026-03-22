ŽENE U ČETRDESETIM: Period života kada samopouzdanje, radost i zahvalnost dolaze u prvi plan!

Danas žene u četvrtoj deceniji života žive svesnije, uživaju u sebi i svetu oko sebe, i otkrivaju novu dimenziju životne radosti.

Četrdesete više nisu ono doba koje se često prikazivalo kao kriza srednjih godina. Savremene žene u ovom periodu života osećaju se snažno, osnaženo i svesno svojih vrednosti. Umesto da se fokusiraju na prošlost ili poređenja sa drugima, mnoge žene sada više nego ikada cene svoje iskustvo, znanje i sposobnosti.

Jedan od najvećih darova ovog perioda je samopouzdanje. Žene u četrdesetim često znaju šta žele i kako da to postignu, bez potrebe za potvrdom od drugih. One se oslobađaju osećaja krivice i očekivanja koja su možda pratila njihove dvadesete ili tridesete, i konačno se fokusiraju na ono što ih ispunjava i čini srećnim.

Osim samopouzdanja, ovaj period života donosi i duboku zahvalnost. Bilo da je reč o porodici, prijateljima, karijeri ili malim svakodnevnim trenucima, žene u ovom dobu primaju život sa više pažnje i poštovanja. Naučile su da uživaju u sadašnjem trenutku i da cene ono što imaju, umesto da strepe zbog onoga što nemaju.

Takođe, četrdesete su vreme kada mnoge žene otkrivaju novu životnu radost. Putovanja, hobiji, lični razvoj i kreativnost postaju važni, a odnosi sa partnerima i prijateljima često su dublji i kvalitetniji. Ovo je period kada životne lekcije pretvaraju u mudrost, a iskustvo u snagu da se svakodnevni izazovi savladaju s lakoćom.

Foto: Unsplash.com

Četrdesete danas više nisu samo srednje godine. One su vreme oslobađanja, svesnosti i radosti, kada žene konačno žive život u punoj meri, s više ljubavi prema sebi i svetu oko sebe. Sa samopouzdanjem i zahvalnošću, ovaj period može biti najlepši i najispunjeniji deo života.

Autor: S.Paunović

POVEZANE VESTI

Lifestyle

Trudnoća u 40‑tim: Zašto nikada nije kasno za novu životnu radost

Lifestyle

Žene u ovim godinama imaju najveći seksualni nagon: Neobuzdane su i spremne na neobavezan seks

Hronika

'PESMA O SMRTI' I DATUM MASAKRA: Poznati detalji stravične objave đaka iz Zemuna, roditelji u strahu

Horoskop

Ovi horoskopski znakovi UVEK STAVLJAJU DRUGE NA PRVO MESTO: Sebe guraju u drugi plan, dok svi oko njih dobijaju sve!

Lifestyle

KONAČNO NAUČNO POTVRĐENO - Evo zašto žene GLASNO UZDIŠU za vreme VOĐENJA LJUBAVI

Lifestyle

Kada žene zapravo i najviše žele seks: Iznenadićete se