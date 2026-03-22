OVI DATUMI TOKOM PROLEĆA MOGU VAM PROMENITI ŽIVOT! Evo koje ključne dane su izdvojili numerolozi POČINJE NOVI CIKLUS

Postoje trenuci u godini kada sve deluje kao da se konačno pokreće - kao da se vrata koja su dugo bila zatvorena polako otvaraju.

Proleće 2026. je upravo takav period.

Kako dani postaju duži, a priroda se budi, mnogi osećaju unutrašnji nemir, ali i snažnu potrebu za promenom. To nije slučajno. Prema numerologiji, ova godina nosi energiju broja jedan - simbol novih početaka, hrabrih odluka i ličnih preokreta.Zato ovo proleće mnogi opisuju kao "kosmičko zeleno svetlo" - trenutak kada je važno napraviti korak napred, čak i ako još uvek nemate sve odgovore.A određeni datumi u ovom periodu nose posebno snažnu energiju.

Zašto je proleće 2026. toliko važno

Numerološki gledano, 2026. godina (2+0+2+6=10, odnosno 1) označava početak novog ciklusa.

To znači da je ovo vreme kada:

započinjete nove projekte donosite važne životne odluke prekidate stare obrasce i postavljate temelje za godine koje dolaze

U prevodu - ono što sada započnete može imati dugoročan uticaj na vaš život.

Mart - trenutak kada sve počinje

Mart nosi energiju lične inicijative i hrabrosti.

Ako ste razmišljali o promeni posla, pokretanju nečega svog ili donošenju važne odluke - sada je trenutak da prestanete da čekate.

Najpovoljniji datum: 25. mart

Ovaj dan nosi snažnu vibraciju početka i posebno je povoljan za sve koji žele da naprave lični iskorak.

Posebno će ga osetiti kreativci - pisci, umetnici i svi koji rade sa idejama.

April - vreme za stabilnost i sigurnost

Dok mart pokreće, april stabilizuje.

Ovo je mesec kada je važno da ono što ste započeli počnete da gradite ozbiljno i dugoročno.

Idealan je za:

finansijske odluke ulaganja planiranje karijere rešavanje stambenih pitanja

Najmoćniji datumi: 6, 15. i 24. april

Ovi dani nose energiju discipline i strukture, ali i hrabrosti da preuzmete kontrolu nad svojim životom.

Maj - mesec promena i slobode

Maj donosi potpuno drugačiju energiju - dinamičnu, živu i nepredvidivu.

Ako ste se osećali zarobljeno ili stagnirali, ovo je mesec kada stvari počinju da se pomeraju.

Najvažniji datumi: 5, 14. i 23. maj

Ovi dani su idealni za:

putovanja nove početke u ljubavi izlazak iz zone komfora donošenje spontanih odluka koje mogu promeniti tok života Ko će imati najviše sreće

Iako ova energija utiče na sve, neki će je osetiti jače.

Posebno su "u skladu" sa 2026. godinom osobe rođene:

1, 10, 19. ili 28. u mesecu

Njima ovaj period može doneti:

lakše donošenje odluka veće samopouzdanje i prilike koje se ne propuštaju

Takođe, osobe povezane sa brojem 5 mogu očekivati promene kroz posao i putovanja.

Signali koje ne treba ignorisati

Numerolozi savetuju da obratite pažnju i na ponavljajuće brojeve koje viđate svakodnevno.

111 - misli se brzo ostvaruju 888 - dolazi obilje i finansijski napredak 444 - gradite stabilnost, na pravom ste putu

Ovi signali, kako tvrde, često dolaze upravo u periodima velikih životnih promena.

Ovo mnogi osećaju, ali ne umeju da objasne

Proleće 2026. nije samo još jedno godišnje doba.

To je period kada se mnogi prvi put posle dugo vremena usuđuju da naprave potez koji su odlagali. Da preseku. Da započnu. Da pokušaju.

I možda je najvažnije pitanje koje treba sebi da postavite upravo sada:

Ako ne sada - kada?



Autor: Jovana Nerić