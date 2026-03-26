Jedna neočekivana namirnica diže šećer do plafona – mnogi je jedu svaki dan i prave veliku grešku jer misle da je zdrava

Namirnica koja diže šećer često se krije u pod krinkom zdrave –njen efekat na organizam može biti jači nego što mislite.

Na prvi pogled – sve deluje zdravo. Lagan doručak, tzv fit proizvodi, možda čak i nešto što vam je neko preporučio kao dobar izbor?

Ali istina je malo drugačija. Postoji namirnica koja diže šećer toliko brzo da stručnjaci upozoravaju – bolje je da je uopšte nemate u kući!

Iako zvuči kao preterivanje, kad pogledate činjenice – ima smisla.

Radi se o industrijskim pahuljicama za doručak. Da, baš one koje mnogi smatraju zdravim početkom dana. Problem je što ova namirnica koja diže šećer ima visok glikemijski indeks, što znači da se u organizmu pretvara u glukozu gotovo momentalno.

Neke od ovih pahuljica mogu podići nivo šećera u krvi brže čak i od čokolade.

Namirnica koja diže šećer – kako sve to?

Vrlo jednostavno – sadrže rafinisane ugljene hidrate i skrivene šećere. Iako na pakovanju piše “fit” ili “bez masti”, to često znači da su puni dodatih zaslađivača koji izazivaju nagli skok energij, a zatim i još brži pad.

Ako ste se ikada zapitali zašto ste gladni već sat vremena nakon doručka – možda je odgovor upravo ovo?

Još jedan problem?

Navika.

Mnogi ljudi godinama jedu isto, verujući da je to zdravo. I ja sam bio u toj grupi – brz doručak, činija pahuljica, gotovo. Ali ubrzo shvatite: energija nestane brzo, a umor i glad dolaze još brže.

Šta se zapravo dešava u telu?

Kada pojedete hranu sa visokim glikemijskim indeksom, šećer u krvi naglo raste, a telo luči insulin da to reguliše. Ubrzo sledi brzi pad energije i osećaj iscrpljenosti.

Ako već ne želite potpuno da izbacite ovakve pahuljice, bar ih kombinujte sa proteinima i vlaknima – na primer, dodajte orašaste plodove ili jogurt bez šećera. To može usporiti nagli skok šećera.

Najbolje je rešenje da ih zamenite pravim ovsenim pahuljica, jajima ili integralnim žitaricama koje se sporije vare.

Šta onda uopšte jesti?

Što manje prerađeno, to bolje.

Nije svaka “zdrava” hrana zaista i zdrava. Ponekad se krije se tamo gde je najmanje očekujete – u vašem svakodnevnom doručku. A kad jednom to shvatite, mnogo je lakše napraviti pametniji izbor.

Autor: D.Bošković