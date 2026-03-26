Žuta kao dukat i mekana kao duša: Uskršnja pogača koja uvek uspeva i miriše na detinjstvo

Mekana kao pamuk i vazdušasta! Savršena uskršnja pogača za vašu prazničnu trpezu – recept sa iskusnih domaćica koji garantuju uspeh.

Praznična trpeza je nezamisliva bez domaćeg testa, a uskršnja pogača je njen najvažniji ukras. Mnoge domaćice se plaše mešenja, misleći da je priprema komplikovana ili da testo neće narasti. Istina je zapravo jednostavna – tajna je u strpljenju i par trikova koji garantuju da će vaša pogača biti mekana kao pamuk, čak i sutradan.

Ovaj recept je starinski, onakav kakav su koristile naše bake. Rezultat je bogata, mirisna i vazdušasta lepotica koja se topi u ustima.

Nema potrebe za komplikovanim sastojcima – sve što vam treba su svež kvasac, domaća jaja i malo dobre volje.

Zašto ova uskršnja pogača uvek uspeva?

Da bi vaša uskršnja pogača bila žuta kao dukat, važno je da koristite jaja sobne temperature i kvalitetno brašno. Ako je testo lepljivo, ne dodajte previše brašna jer će pogača biti tvrda.

Bolje je da ga duže mesite dok ne postane glatko pod rukama.

Evo šta vam je potrebno od sastojaka:

1 kg mekog brašna (tip 400)

500 ml toplog mleka

1 kockica svežeg kvasca (40g)

3 cela jaja + 1 žumance za premazivanje

2 kašičice soli



150 g otopljenog putera ili masti

Priprema kvasca i mešenje:

Prvi korak je aktivacija kvasca. U decilitar toplog mleka izmrvite kvasac, dodajte šećer i kašiku brašna. Ostavite na toplom desetak minuta dok ne zapeni. To je znak da je kvasac živ i spreman za rad.

U veliku posudu prosejte brašno i dodajte so. Napravite udubljenje u sredini i sipajte nadošli kvasac, ostatak mleka i umućena jaja. Postepeno dodajte otopljeni puter dok mesite. Testo mora biti elastično i glatko. Ako se previše lepi, dodajte još mrvicu brašna, ali ne preterujte. Uskršnja pogača ne sme biti tvrda pre pečenja.

Autor: D.Bošković