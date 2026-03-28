Teška vremena konačno završavaju se za 3 znaka 27. marta, Mesec u Lavu se ne igra i poboljšava im živote

Devica, Škorpija i Strelac mogu da odahnu. Mesec u Lavu se ne igra. Teška vremena konačno završavaju sa 27. martom 2026.

Teška vremena konačno završavaju se za tri horoskopska znaka 27. marta 2026. Kada se Mesec u Lavu poravna sa Suncem u Ovnu u petak, nešto se rekalibrira u nama, vraćajući nam samopouzdanje.

Kada je u Lavu, Mesec se ne igra. Čitava poenta ove optimistične energije je da poboljša naše živote, a danas vidimo koliko smo vremena već potrošili. Dosta više! Apsolutno ćemo tome odmah staviti tačku.

Za ove astrološke znake, 27. mart je dan odlaska od nečega što ih je sputavalo. Vidimo šta ne funkcioniše i ne dajemo tome treću, četvrtu ili petu šansu da nam uništi život. Teška vremena se završavaju zato što ih sami završavamo.

1. Devica – samopoštovanje se vratilo

Oduvek si bila previše kritična prema sebi, Device. Srećom, za tebe je ovaj dan posvećen samoopraštanju. Većinu vremena, teškoće koje podnosiš su one koje si sama sebi nanela. Pa, više ne.

Kada se Mesec u Lavu poravna sa Suncem u Ovnu 27. marta, vidiš svoju grešku i ispravljaš je. Kada to učiniš, odmah primećuješ koliko stvari postaju lake. Lepo je više ne vući gomilu samoosuda.

Takođe je lepo prestati tako strogo osuđivati druge, što je još jedan način da olakšaš svoj teret. Teškoće se za tebe završavaju u petak jer si postala mudrija i više poštuješ sebe. Odlično urađeno!

2. Škorpija – birate da razmišljate pozitivno

Teškoće konačno zauzimaju drugi plan u vašem svetu, Škorpije. Jednostavno više nemate dovoljno snage da podnesete svu tu negativnost.

Postoji samo toliko loših vesti koliko osoba može da podnese, a kada se Mesec u Lavu poravna sa Suncem u Ovnu 27. marta, shvatićete da zapravo više nemate mesta ni za šta od toga. Sada birate da razmišljate pozitivno.

Tada sve počinje za vas. Sada shvatate da ne morate da puštate negativnu energiju u svoj život. Teška vremena koja doživljavate su opcionalna, a u petak se odričete. Krajnje je vreme!

3. Strelac – rešite sami sve probleme

Jedno vodi do drugog 27. marta, Strelče, i što se tiče vašeg života, put kao da vodi ka nečemu dobrom. Po prirodi ste optimista, ali vaša pozitivnost je opadala. Kada se Mesec u Lavu poravna sa Suncem u Ovnu u petak, konačno ponovo osećate nadu.

Budite iskreni prema sebi tokom ovog tranzita, jer dolazak do poente funkcioniše mnogo bolje kada su vam sve karte na stolu. Niste ovde da lažete sebe. Ako želite da se rešite određenih stvari u svom životu, pogodite šta? Morate sami da ih se rešite. Niko drugi to neće učiniti umesto vas.

Ako želite da živite lakšim životom, morate biti iskreni prema sebi kako biste videli gde ste pogrešili. Tek tada možete to popraviti i gledati kako teška vremena konačno počinju da se završavaju jer vi to činite takvim.

Autor: D.Bošković