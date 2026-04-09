SRBI MASOVNO GREŠE, A MISLE DA SU VERNICI: Evo koji je jedini ispravan dan za farbanje jaja i šta nikako ne smete da radite!

Iako se običaji prenose sa kolena na koleno, mnogi Srbi u modernom dobu, zbog brzine života i poslovnih obaveza, svesno ili nesvesno krše osnovna pravila pripreme za Vaskrs. Crkva i narodna tradicija su jasni – nije svejedno kada se pali šporet i spuštaju jaja u boju.

Najveća dilema koja svake godine deli domaćice u Srbiji jeste da li se jaja farbaju na Veliki petak ili Veliku subotu. Dok jedni tvrde da subota „bolje drži boju“, etnolozi i sveštenstvo podsećaju na suštinu praznika.

Najveći greh je žurba

Mnogi, kako bi sve stigli, kreću sa pripremama prerano, što je prema crkvenom učenju velika greška.

– Jaja se nikako ne smeju farbati pre Velikog četvrtka. Ko to uradi, direktno krši pravila posta i pripreme za najveći hrišćanski praznik. Veliki petak je dan tišine i najstrožeg posta, i upravo je to dan kada se u miru i molitvi pripremaju vaskršnja jaja – navode upućeni u pravoslavne običaje.

Veliki petak ili subota?

Iako je Veliki petak najčešći izbor, u nekim krajevima Srbije, poput delova Vojvodine, subota je rezervisana za ovaj posao.

– Nije greh ofarbati jaja i u subotu ujutru, naročito ako je porodica u žalosti ili su okolnosti takve. Međutim, ono što je strogo zabranjeno jeste raditi to na Veliki četvrtak ili još ranije. Takođe, na Veliki petak, dok se farbaju jaja, u kući ne bi trebalo da se peva, veseli ili da se bavi teškim fizičkim poslovima – glasi jasno pravilo.

Čuvarkuća mora biti crvena

Druga velika greška koju moderni trendovi donose jeste zanemarivanje crvene boje u korist pastelnih tonova, sličica i dekoracija.

– Prvo jaje, Čuvarkuća, apsolutno i bez izuzetka mora biti crveno. Crvena boja simbolizuje Hristovu krv, ali i radost vaskrsenja. Danas vidimo da ljudi farbaju jaja u plavo, zeleno ili koriste samo nalepnice, ali bez crvenog jajeta nema pravog Uskrsa. To prvo jaje se ne sme baciti, ono čuva dom i porodicu do sledeće godine – ističu poznavaoci tradicije.

Post na vodi kao uslov

Za one koji žele da ispoštuju običaj do kraja, farbanje jaja na Veliki petak podrazumeva i strogi post.

– Na dan kada se jaja farbaju, obavezno je postiti na vodi. To je dan tuge zbog stradanja Hristovog i svaka preterana raskoš u hrani ili ponašanju dok se pripremaju uskršnji simboli smatra se odstupanjem od vere – zaključuje se u podsećanju na stare srpske običaje.

Autor: D.S.