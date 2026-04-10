DECA KOJA IMAJU OVAJ HOBI POSTAJU PAMETNIJA I USPEŠNIJA: Nova studija ruši sve predrasude – roditelji, bez panike!

Iako mnogi roditelji i stručnjaci već dugo raspravljaju o mogućoj štetnosti video-igara, nova studija otkriva potpuno drugačiju stranu medalje.

Deca koja ih igraju imaju gotovo dvostruko veće šanse za visoko intelektualno funkcionisanje i bolji opšti uspeh u školi. Dok su ranija istraživanja sugerisala da deca kroz igranje usvajaju nasilna ponašanja, noviji rezultati mogli bi zauvek da promene tu percepciju.

Nauka kaže: Gejmeri su bolji đaci

Istraživači sa Univerziteta Kolumbija analizirali su podatke 3.195 dece uzrasta od 6 do 11 godina. Analiza je pokazala da oko 20 odsto dece igra video-igre više od pet sati nedeljno.

Nakon što su u obzir uzeti faktori poput uzrasta, pola i socioekonomskog statusa porodice, rezultati su bili zapanjujući: učestalo igranje video-igara povezano je sa 1,75 puta većom verovatnoćom za visoko intelektualno funkcionisanje i čak 1,88 puta većom šansom za visoku opštu školsku uspešnost.

Bolji odnosi sa vršnjacima i lakša integracija

Suprotno uvreženom mišljenju da su deca koja provode mnogo vremena pred ekranom društveno neprilagođena, istraživanje je pokazalo da to nije slučaj. Zapravo, igranje je bilo povezano sa manjim brojem problema u odnosima sa vršnjacima, što ukazuje na to da se ova deca lakše uklapaju u društvo.

"Ovi rezultati pokazuju da deca koja često igraju video-igre mogu biti bolje povezana sa vršnjacima i uspešnije integrisana u školsku zajednicu", izjavila je dr Ketrin Kiz, jedna od istraživačica sa Univerziteta Kolumbija.

Umerenost je i dalje ključ uspeha

Iako je ohrabrujuće znati da igranje video-igara nije nužno štetno, to ne znači da bi roditelji trebalo u potpunosti da odustanu od postavljanja granica. Kao i u svemu, preterivanje može imati negativne posledice.

Savet stručnjaka:

Dr Kiz savetuje oprez i naglašava da postavljanje ograničenja u korišćenju ekrana i dalje ostaje važan deo roditeljske odgovornosti. Ipak, roditelji i deca sada mogu da odahnu – popularna aktivnost ne "uništava mozak", kako se nekada verovalo, već može imati ozbiljne prednosti za razvoj deteta.

Autor: D.S.