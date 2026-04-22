Prikrivena mizoginija na poslu: Kada autoritet žena postaje problem za muški ego!

Izvor: Pink.rs

Sabotiranje, otpor i pasivna agresija često nisu otvoreni sukobi — već tihi obrasci koji ruše timsku dinamiku.

Na radnom mestu se sve ređe otvoreno dovodi u pitanje ženski autoritet, ali to ne znači da je otpor nestao. U nekim slučajevima, on samo menja oblik — postaje suptilan, prikriven i teže uočljiv. Kada muškarac ne može da prihvati ženu kao nadređenu, to se često ne manifestuje kroz direktan konflikt, već kroz niz ponašanja koja polako narušavaju zajednički rad.

Taj otpor se može videti kroz kašnjenje sa zadacima, selektivno poštovanje dogovora, ignorisanje uputstava ili konstantno preispitivanje odluka koje dolaze od žene na liderskoj poziciji. Na površini, sve može delovati kao neslaganje u pristupu, ali u pozadini se često krije problem prihvatanja autoriteta zasnovanog na polu.

Posebno je problematično što se ovakvo ponašanje retko jasno imenuje. Umesto toga, često se maskira kao „kritičko razmišljanje“, „iskustvo“ ili „briga za projekat“. Na taj način, sabotiranje timske dinamike postaje društveno prihvatljivije, a odgovornost se razvodnjava.

Ono što dodatno komplikuje situaciju jeste to što okruženje ponekad takvo ponašanje i ne prepoznaje kao problem. Ako je forma komunikacije korektna, sadržaj se lako ignoriše — čak i kada rezultati trpe. Time se stvara prostor u kojem se autoritet žena konstantno testira, umesto da se prirodno prihvata.

Zdravo radno okruženje podrazumeva da autoritet proizilazi iz kompetencija, a ne iz predrasuda. Kada se to naruši, ne strada samo pojedinac na rukovodećoj poziciji, već ceo tim i kvalitet zajedničkog rada. Prikrivena mizoginija zato nije samo lični stav — već sistemski problem koji se najčešće održava upravo kroz tišinu i neimenovanje.

Autor: S.Paunović

