Domaće cimet rolnice sa bogatim kremastim filom: Mekane i mirisne, savršene za desert

Najbolje domaće cimet rolnice sa kremastim prelivom, poslastica koja će oduševiti sve ukućane.

Domaće cime rolnice su mekana, mirisna i bogata poslastica sa cimetom i kremastim prelivom – savršene za doručak ili desert.

Vrsta jela: slatko pecivo

Težina pripreme: srednja

Vreme pripreme: oko 2 sata (sa narastanjem testa)

Broj porcija: 10–12 rolnica

Pleh: srednji (oko 20×30 cm)

Domaće cimet rolnice – sastojci:

Testo:

500 g mekog brašna

250 ml toplog mleka

1 kesica suvog kvasca (7 g)

80 g šećera

80 g otopljenog putera

1 jaje + 1 žumance

prstohvat soli

Fil:

100 g putera (mekog)

150 g smeđeg šećera

2–3 kašike cimeta

Preliv (opciono):

150 g krem sira

80 g šećera u prahu

2 kašike maslaca

malo ekstrakta vanile

Priprema

1. Aktivacija kvasca

U toplo mleko dodajte kašičicu šećera i kvasac. Ostavite 10 minuta da se aktivira i zapeni.

2. Mešenje testa

Pomešajte nadošli kvasac sa ostalim sastojcima za testo. Mesite dok ne dobijete glatko i elastično testo.

Pokrijte i ostavite na toplom oko 1 sat, dok se ne udvostruči.

3. Filovanje

Testo razvijte u pravougaonik (otprilike 30×40 cm).

Premažite mekim puterom, pa ravnomerno pospite smeđim šećerom i cimetom.

4. Uvijanje i sečenje

Uvijte testo u čvrst rolat.

Isecite na 10–12 jednakih rolnica (najbolje koncem, da ostanu lepe i ne spljeskane).

5. Pečenje

Ređajte rolnice u podmazan pleh sa malo razmaka.

Ostavite da narastu još 20–30 minuta.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 20–25 minuta, dok ne porumene.

6. Preliv

Dok su još tople, premažite ih ili prelijte umućenim krem sirom, šećerom u prahu, maslacem i vanilom.

Savet

Najbolje cimet rolnice su mekane i blago „lepljive“ zahvaljujući karamelizovanom šećeru i puteru. Nemojte ih prepeći – tako ostaju sočne i vazdušaste.

Autor: D.Bošković