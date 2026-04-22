Stari Srbi su ovo strogo zabranjivali: Navika koju radimo svako jutro kriva je za besparicu u porodici

Saznajte koju jutarnju naviku su stari Srbi strogo zabranjivali jer donosi besparicu. Praktični saveti za red u domu i blagostanje.

Da li vam se ikada desilo da novac klizi kroz prste uprkos radu i štednji?

Mnogi se danas suočavaju sa tim osećajem.

Problem je često u organizaciji doma i finansija.

Odgovor se krije u prvoj jutarnjoj navici.

Stari Srbi su ovo smatrali najvećim grehom protiv blagostanja.

Naši preci su verovali da početak dana određuje priliv obilja u dom.

Zašto su stari Srbi branili bacanje mrvica?

Jedna od najčešćih grešaka koju pravimo dok žurimo na posao jeste nemarno ophođenje prema hlebu i mrvicama nakon doručka.

Stari Srbi su hleb smatrali svetinjom, simbolom tela i opstanka. Zato je svako rasipanje mrvica značilo i rasipanje porodičnog bogatstva.

Ako mrvice sa stola brišete rukom direktno na pod, umesto u krpu ili dlan, narodno verovanje kaže da time prizivate oskudicu.

Pod se u tradiciji smatrao prostorom za niže energije. Dok bacanje hrane na tlo bio je znak dubokog nepoštovanja prema darovima prirode.

Otvoreni prozori i stara verovanja

Verovatno ste čuli savet da je provetravanje doma prva stvar koju treba uraditi, ali stari Srbi su imali poseban redosled za to.

Nikada se prozor nije otvarao pre nego što se namesti krevet i skloni posteljina u kojoj se spavalo.

Verovalo se da haos u spavaćoj sobi zadržava „tešku“ energiju noći, koja onda sprečava svež priliv nove snage i finansijskog uspeha.

Red u kući, a naročito u ranim jutarnjim satima, bio je ogledalo reda u novčaniku i glavi domaćina.

Stari Srbi i kult vode u zoru

Još jedna navika koja se danas često praktikuje, a nekada je bila nezamisliva, jeste ostavljanje prljavog posuđa od sinoć da sačeka jutro.

Verovalo se da neoprani tanjiri u sudoperi tokom noći „jedu“ sreću ukućana i da voda koja stoji u prljavštini blokira put novca.

Voda mora da teče čista, a jutarnje umivanje i pranje posuđa odmah nakon jela bili su rituali čišćenja od dugova.

Ako želite da privučete napredak, trudite se da vam kuhinja blista pre nego što skuvate prvu jutarnju kafu.

Iznošenje smeća pre sunca

Mnogi od nas kesu sa smećem iznose upravo ujutru, krećući na posao, ali to je praksa koju su stari Srbi strogo izbegavali.

Smatralo se da se sa smećem iz kuće iznosi i „sreća“ ako se to radi pre nego što sunce potpuno ograne.

Najbolje vreme za to je bilo predveče ili tokom dana, dok je jutro bilo rezervisano isključivo za unošenje dobrih vesti i resursa.

Prazne kante i čisti ćoškovi ujutru garantuju da će u domu biti mesta za nove prihode i neočekivane dobitke.

Autor: D.Bošković