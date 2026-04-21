Najčešće greške kod zatvora, ne preterujte sa laksativima

Kada imate zatvor, ovo su najčešće greške koje pravite.

Nemojte da jedete prerađenu hranu

Većina prerađene hrane je puna supstanci koje produžavaju njen rok trajanja, ali istovremeno usporavaju prirodni proces varenja hrane u digestivnom sistemu. Izbegavajte grickalice, slatkiše, gazirana pića i druge proizvode koji će samo pogoršati zatvor.

Pijete alkohol

Alkohol izaziva dehidraciju organizma, što zauzvrat pogoršava simptome zatvora. Najbolje piće u tom trenutku je obična voda. Probajte sok od šljive uz nju.

Konzumirajte puno mlečnih proizvoda

Mlečni proizvodi izazivaju nadimanje kod mnogih ljudi. Izazvaće vam nadimanje, a mogu biti prilično bolni i neprijatni ako ste istovremeno i zatvor.

Izbegavajte fizičku aktivnost i vežbanje

Vežbanje je odličan aktivator varenja. Ljudi koji ne vežbaju i malo se kreću često imaju problema sa pražnjenjem creva. Vežbanje stimuliše metabolizam i sistem za varenje i time ublažava simptome zatvora.

Preterivanje sa laksativima

Na prvi pogled, laksativi će izgledati kao idealno rešenje za ovaj problem, ali neki od njih mogu prouzrokovati više štete nego koristi. Vaše telo, tj. sistem za varenje, može se naviknuti na stimulaciju laksativa ako ih koristite često i dugo vremena.

Autor: D.Bošković