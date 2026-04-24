Arapske palačinke lepše od klasičnih: Toliko su mekane da se tope u ustima, a spremne su za 20 minuta

Otkrijte recept za Arapske palačinke (Baghrir) koje su mekše od klasičnih. Rupičasto testo koje se topi u ustima.

Arapske palačinke: Recept za najmekše testo koje se ne peče sa obe strane

Sve mi znamo onaj osećaj kada nas umor odvrati od spremanja slatkiša, ali ove Arapske palačinke su spas za svaku zaposlenu ženu.

Zaboravite na večito okretanje tiganja i gomilu prljavih sudova; ovaj recept je spreman za neverovatnih 20 minuta.

Dobićete neverovatno mekano i rupičasto testo koje se bukvalno topi u ustima i uvek uspeva iz prve, bez stresa.

Za razliku od naših tradicionalnih palačinki koje godinama pečemo, ove se mese sa grizom i peku se isključivo sa jedne strane.

Zbog specifičnog procesa pečenja, na gornjoj površini se same od sebe stvaraju hiljade sitnih rupica koje izgledaju kao najfiniji mali čipkani ukras.

Te rupice nisu tu samo zbog lepote, već služe da savršeno zadrže med, džem ili krem duboko u samom testu, dajući svakom vašem zalogaju onaj pun, bogat ukus.

Zaboravite na žilavo i gumeno testo. Ovde dobijate teksturu sličnu najfinijem biskvitu koji ostaje svež i vazdušast satima.

Ne trebaju vam nikakvi egzotični dodaci niti skupi sastojci iz posebnih radnji, već samo osnovne namirnice..

Pripremite 250 grama sitnog griza, 100 grama mekog brašna i jednu kesicu suvog kvasca.

Za savršenu teksturu dodajte još i jednu kašičicu šećera, prstohvat soli i 550 mililitara mlake vode kako bi se svi sastojci povezali.

Mnoge iskusne domaćice kod nas dodaju i jednu kesicu praška za pecivo na samom kraju mućenja kako bi te čuvene rupice bile još izrazitije i privlačnije.

Zaboravite na dugotrajno mućenje žicom i umorne ruke.Ovaj recept prosto obožava vaš blender koji će sav posao odraditi umesto vas.

Sve sastojke jednostavno ubacite unutra i mutite oko 60 sekundi dok ne dobijete potpuno glatku, svilenkastu smesu bez ijedne jedine grudvice.

Ostavite testo da odmori nekih 10 do 15 minuta na sobnoj temperaturi.

Važno je da smesa postane blago penasta i onako „živa“ pod kutlačom pre nego što je prvi put spustite na lepo zagrejan tiganj.

Autor: D.Bošković