Ovako se pravilno dinsta luk i to bez ikakvog mirisa – ni zaprška vam neće biti potrebna

Mnogi misle da znaju kako se pravilno dinsta luk, ali upravo se u tom prvom koraku pravi razlika između prosečnog i vrhunskog jela. Obično ga samo iseckamo, ubacimo u ulje i čekamo da omekša, ali postoji bolji način.

Uz jedan mali, skoro besplatan trik, luk postaje sočan kao duša, neprijatan miris prženja uopšte ne izlazi iz tiganja, a jelo dobija prirodnu gustinu bez kapi brašna.

Ceo proces traje duplo kraće, a rezultat je takav da ćete se zapitati zašto ste godinama gubili vreme na stari način kuvanja.

Vrhunski šefovi često koriste jednostavnu caku koja menja samu teksturu povrća. Kada se dinsta luk za variva ili soseve, tajna je u tome da mu dodate samo malo sode bikarbone i mrvicu šećera.

Nauka je ovde jasna. Soda bikarbona menja pH vrednost luka, pa se on raspadne brže nego ikada, pretvarajući se u savršenu, kremastu bazu koja se sjedinjuje sa ostalim sastojcima.

Autor: D.Bošković