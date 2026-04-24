Bake uvek dodaju jedan sastojak u sarmu: Listovi kupusa ostaju meki a ujedno savitljivi i posle 2 dana

Ovaj da ga nazovemo tajni sastojak u sarmu retko ko stavlja, a upravo on čuva listove kupusa od pucanja i rasturanja tokom dinstanja. Bake iz sela decenijama koriste jednu kašiku ovoga koja menja sve. Listovi ostaju savitljivi i elastični čak i dva dana nakon kuvanja, a sarma ne gubi oblik ni kada je podgrejete.

Zašto je tajni sastojak u sarmu obično belo sirće

Kada parite listove kiselog kupusa pre punjenja, u vodu dodajte jednu kašiku belog sirćeta. Kiselina iz sirćeta dodatno omekšava vlakna lista, ali ih istovremeno i stabilizuje tako da ne pucaju pri savijanju. List postaje gibak, gotovo kao guma, i lako ga rolujete oko fila.

Drugi trik, koji bake nikada ne preskaču, odnosi se na samu glavicu kiselog kupusa. Nemojte je ispirati dugo pod vodom. Samo kratko provucite listove pod mlazom hladne vode, taman da spadne višak soli. Ako kupus previše isperete, sarma ostaje bljutava i bez karakteristične kiselkaste note.

Koji je tajni sastojak u sarmu za dubinu ukusa

Odgovor je sloj suvog mesa na dnu šerpe. Komad dimljene slanine, suvih rebara ili kolenice postavite direktno na dno pre nego što poređate rolnice. Taj sloj pušta mast i dim tokom satima dugog krčkanja, pa sarma dobija onu punoću koju nijedan začin ne može da zameni.

Šta je tajni sastojak u sarmu koji menja teksturu lista

Kašika belog sirćeta u vodi za parenje kupusa. Kiselina čuva elastičnost lista, sprečava pucanje tokom rolovanja i drži oblik sarme i posle dva dana u frižideru.

Autor: D.Bošković