Popijte ovo na prazan stomak, pre prve kafe: Topi sve što ste pojeli juče i momentalno budi creva

Napitak za pražnjenje creva koji se pije pre prve kafe spas je ako se budite naduti i trome. Potrebna su vam samo tri sastojka iz kuhinje da pokrenete varenje skoro momentalno.

Pije se isključivo na prazan stomak, a ključ uspeha je u jednom malom detalju koji većina obično previdi.

Zašto baš jutarnji napitak na prazan stomak radi

Tokom noći telo prolazi kroz proces obnove, a creva nastavljaju da potiskuju ostatke hrane ka izlazu.

Kada ustanete, dovoljan je blagi okidač da se crevna peristaltika probudi.

Topla tečnost sa kiselom notom deluje kao nežan signal. Kafa koju popijete pre vode samo nadražuje želudac i često izaziva grčeve umesto olakšanja.



Recept koji stvarno budi creva

Za jednu čašu ovog domaćeg napitka za creva treba vam:

250 ml mlake vode (ne vrele, da ne uništi enzime)

sok od pola limuna

kašičica nefiltriranog jabukovog sirćeta

prstohvat himalajske ili morske soli

opciono: pola kašičice meda ako ne podnosite kiselinu

Autor: D.Bošković