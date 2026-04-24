Ove 2 namirnice nikako ne kombinujte ujutru: Zaustavljaju apsorpciju gvožđa za čak 70 odsto

Kafa i gvožđe su loša kombinacija ujutru jer blokiraju unos minerala. Pomerite šolju dva sata i sačuvajte energiju. Kafa i gvožđe

Ako svako jutro pijete kafu uz doručak, verovatno gubite veliki deo gvožđa iz namirnica, a da to i ne znate. Posledica svega toga je konstantni umor, bleda koža i pad energije oko podneva, iako jedete kvalitetno. Rešenje postoji i jednostavno je, ali ključ leži u tajmingu, a ne u tome šta jedete.

Zašto se kafa i gvožđe ne slažu ujutru

Kafa i crni čaj sadrže tanine, biljna jedinjenja koja se u crevima vezuju za gvožđe iz hrane. Kada se spoje, stvaraju jedinjenje koje telo ne može da iskoristi. Gvožđe tada prolazi kroz sistem i izlazi iz tela nepotrošeno.

Efekat je posebno jak kod takozvanog nehem gvožđa, onog iz biljne hrane. Zrna, pasulj, spanać i zelena lisnata salata najviše trpe. Ako uz ovakav doručak popijete kafu, apsorpcija gvožđa pada i do 70 odsto.

Šta konkretno znači blokiranje apsorpcije

Blokiranje apsorpcije znači da gvožđe stigne do creva, ali ne uđe u krv. Telo ga jednostavno izbaci zajedno sa otpadom, iako ste ga uneli hranom.

Kalcijum i gvožđe: drugi par koji pravi problem

Druga zamka krije se u čaši mleka uz pržena jaja ili sendvič sa šunkom. Kalcijum direktno konkuriše gvožđu na istim receptorima u tankom crevu. Kada uzmete veću dozu kalcijuma uz obrok bogat mesom, apsorpcija gvožđa pada za oko trećinu.

Autor: D.Bošković