CEO KOMŠILUK ĆE VAM ZAVIDETI: Stavite JEDAN SASTOJAK iz kuhinje u saksije i cveće će bujati kao ludo! Trik od 50 dinara koji provereno radi

Stiglo je vreme za sađenje i sređivanje terasa, a ako želite da vaše muškatle, petunije i surfinije budu najlepše u ulici, ne morate bacati ogroman novac na skupu hemiju. Rešenje se krije u vašoj kuhinji!

Iskusni baštovani decenijama koriste jedan jednostavan trik koji bukvalno "vaskrsava" biljke i tera ih da cvetaju kao nikada pre. Glavni glumac ove priče je – običan pekarski kvasac!

Zašto je kvasac "magija" za cveće?

Kvasac nije dobar samo za testo, već je prava energetska bomba za biljke. On sadrži vitamine grupe B, minerale i prirodne hormone koji stimulišu rast i jačaju koren. Kada ga dodate u zemlju, on aktivira korisne bakterije, što rezultira bujnijim listovima i neverovatnim brojem novih cvetova.

Recept koji vredi zlata (priprema za 2 minuta):

Sve što vam je potrebno je:

- 10 grama svežeg kvasca (ili jedna kesica suvog),

- Jedna kašičica šećera,

- Litar mlake vode.

Priprema: Rastvorite kvasac i šećer u vodi i ostavite da odstoji oko dva do tri sata. Nakon toga, dobijenu tečnost razblažite sa još pet litara vode.

Kako se koristi?

Ovim rastvorom zalivajte svoje cveće jednom u deset dana tokom proleća i leta. Već posle prvog puta primetićete da su listovi postali tamnozeleni, a pupoljci počinju da se otvaraju jedan za drugim.

Dodatni trik: Ako nemate kvasac pri ruci, odlična zamena je kora od banane. Jednostavno je potopite u vodu na 24 sata, a zatim tom vodom zalijte biljke. Kalijum iz banane će učiniti da cvetovi budu intenzivnijih boja i dugotrajniji.

Isprobajte ovaj trik već danas i pripremite se na pitanja komšija: "Čime to hraniš cveće da tako buja?"

Autor: D.S.