TRIK ISKUSNIH BAŠTOVANKI: Dodajte samo jednu kap OVOGA u saksiju i muškatle će cvetati kao lude celog leta!

Muškatle su neprikosnovene kraljice naših balkona, ali da bi cvetale nikad bujnije i krasile vašu terasu tokom celog leta, potreban im je jedan zaboravljeni trik koji košta tek nekoliko dinara.

Pravilna nega u aprilu je ključna. Umesto skupih hemijskih preparata, iskusni baštovani koriste običan povidon jod. Jod deluje kao moćan stimulator koji ubrzava metabolizam biljke i čini je otpornijom na bolesti i štetočine.

Recept za "magični rastvor":

Postupak je neverovatno jednostavan:

U 1 litar vode dodajte samo 1 kap povidon joda.

Dobro promešajte.

Sipajte oko 50 ml ovog rastvora po unutrašnjim ivicama saksije (pazite da ne polivate direktno koren ili listove kako ih ne biste spalili).

Ovaj postupak ponavljajte jednom u dve nedelje i vaša terasa će biti puna zdravih i jakih pupoljaka.

Dodatni saveti za bujan balkon:

Voda od kuvanih jaja: Ne bacajte vodu u kojoj ste kuvali jaja! Ona je bogata kalcijumom koji jača stabljike.

Čišćenje saksija: Uklonite sve osušene delove i žuto lišće kako bi biljka energiju usmerila na nove cvetove.

Ne menjajte saksiju stalno: Muškatle zapravo bolje cvetaju kada im je koren malo "stisnut". Umesto presađivanja, samo zamenite gornji sloj zemlje (3-5 cm) svežim humusom.

Zaštita od vaši: Ako primetite štetočine, rastvor običnog kućnog sapuna i vode rešiće problem na prirodan način.

Autor: D.S.