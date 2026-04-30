Čim se probudite uradite ovo, 3 navike razbuđuju bolje od jutarnje kafe, dižu energiju, a probava radi kao sat

Razvijte ove tri jutarnje navike, nikad nećete imati problema sa energijom, varenjem, a razbudiće vas mnogo bolje nego jutarnja kafa.

Verovatno i vi radite tako: buđenje, žurba, kafa na prazan stomak i žurba na posao. Međutim, ako steknete ove 3 navike i radite ih čim se probudite, nikad nećete imati problema sa varenjem, energijom i buđenjem.

Svako jutro je trenutak kada možemo najviše dati svom telu. Način na koji provodimo prvih pola sata nakon buđenja u velikoj meri određuje kako će naša varenje, nivoi energije i raspoloženje funkcionisati do kraja dana.

Većina saveta koje čujemo ponavlja se iznova i iznova: čaša vode, zdrav doručak, malo istezanja. To su odlične navike. A ako želite nešto drugačije i manje poznato, postoji nekoliko neočekivanih rituala koji mogu napraviti veliku razliku.

Ako ih uvedete u svoju dnevnu rutinu čim se probudite, za samo 30 dana mogli biste primetiti normalno varenje, više energije ujutru i smanjenu potrebu za kofeinom.

Abdominalno disanje odmah nakon buđenja

Većina nas diše plitko, koristeći samo gornji deo pluća. Ali varenje i celo telo imaju mnogo više koristi od dijafragmalnog disanja, poznatog i kao disanje stomakom. Kada sednete u krevetu ujutru, stavite ruku na stomak i polako udahnite kroz nos tako da vam se stomak blago podigne. Zatim izdahnite kroz usta, sporije nego što ste udahnuli.

Samo pet minuta ovakvog disanja može smanjiti nivo stresa, smiriti srce i „probuditi“ creva.

Kratka masaža stomaka

Masaža stomaka je veoma jednostavan i efikasan način za stimulisanje varenja. Nežno pređite dlanom ili vrhovima prstiju preko stomaka u smeru kazaljke na satu. Dva do tri minuta laganog pritiska su dovoljna da stimulišu peristaltiku, prirodne talasaste pokrete creva.

Ova praksa može pomoći ljudima koji se bore sa nadimanjem ili osećajem težine ujutru, a redovna upotreba često dovodi do lakšeg i redovnijeg pražnjenja creva.

Svetlosna terapija ili izlazak na jutarnje sunce

Varenje nije samo mehanički proces, već je povezano sa našim unutrašnjim satom, našim cirkadijalnim ritmom. Ovaj sat reguliše vreme kada se luče digestivni enzimi. Tada se hranljive materije bolje apsorbuju i kada telo ima najviše energije.

Izlaganje prirodnoj svetlosti ujutru je najbolji način da se ovaj sat resetuje. Ako živite u stanu, sve što treba da uradite je da otvorite prozor ili balkon i provedete oko deset minuta na svetlosti.

Autor: D.Bošković