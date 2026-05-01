Samo 1 stvar dodajte u brašno: Testo naraste kao ludo, a pecivo ostaje mekano 5 dana

Savršeno meko testo: Uz ovaj trik pecivo ostaje sveže čak 5 dana

Miris domaćeg peciva vraća nas u detinjstvo, ali za vrhunski rezultat nisu vam potrebni skupi aparati ni pekarsko iskustvo.

Sve se svodi na jedan stari kulinarski potez koji su koristile naše bake.

Tajna pogača mekih poput oblaka krije se u jednom sastojku koji već imate u frižideru.

Samo ga dodajte u brašno i gledajte kako testo raste „kao iz vode“, ostaće mekano i sveže čak pet dana nakon pečenja!

Mudrost starih generacija za savršeno meko testo

Stare domaćice su recepte čuvale u glavi, ali su uvek govorile jedno – mešenje testa nije samo posao, već ritual.

Tajna koju su nam ostavile u amanet je prosta: dodavanje malo jogurta ili kiselog mleka potpuno menja testo.

Zahvaljujući tome, vaše kiflice će uvek ispasti vazdušaste i meke, baš onako kako treba.

U čemu se tačno krije tajna vazdušastog testa?

Pravu istinu o mekom testu ne tražite u kvascu ili toploj sobi, već u običnom čvrstom jogurtu ili kiseloj pavlaci.

To je ona tajna koju pekari čuvaju za sebe – kiselost iz ovih namirnica ne dozvoljava pecivu da se osuši.

Upravo zbog jogurta unutrašnjost pogače postaje vazdušasta, dok spolja zadržava mekoću. Bez te „masne kiselosti“, hleb se brzo smrvi i postane tvrd već posle par sati.

Zlatno pravilo: Nikada ne sipajte jogurt pravo iz frižidera!

Ako je hladan, testo će „zaspati“ i biće tvrdo.

Ostavite ga barem pola sata na sobnoj temperaturi da se smlači.

Tako će se kvasac lepo aktivirati, a vi ćete dobiti savršeno glatko testo bez ijedne grudvice.

Autor: D.Bošković