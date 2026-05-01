NAJZDRAVIJI NAROD NA SVETU NE ZNA ZA BOLESTI: Žive 120 godina, a ključ dugovečnosti je voćka koju Srbi imaju u svakom dvorištu!

Visoko u planinama Pakistana živi pleme Hunza čiji pripadnici redovno dočekuju stotu godinu u punoj snazi, a tajna njihove čelične vitalnosti krije se u jednostavnoj ishrani i namirnici koja raste u skoro svakoj srpskoj bašti.

Naučnici su decenijama fascinirani ovim narodom jer kod njih maligne bolesti gotovo ne postoje, a žene rađaju i u sedmoj deceniji života.

"Dok je prosečan životni vek u ostatku Pakistana svega 67 godina, na Himalajima vladaju potpuno drugačija pravila. Istraživači beleže pojave koje deluju kao iz bajke – žene rađaju i u šezdesetim godinama, a maligne bolesti su među njima skoro nepoznate", navodi se u istraživanjima o ovom fenomenu.

Glavni stub njihove ishrane je kajsija, koju konzumiraju svakodnevno u svežem ili sušenom obliku, dok tokom dugih postova piju isključivo sok od ovog voća.

"Tokom dugih posta jedu samo svež sok od kajsija i njihove koštice. Upravo je kajsija glavna zvezda ove dijete, isto ono voće koje i u Srbiji raste u skoro svakom dvorištu", ističe Milica Obradović u svojoj analizi.

Iako Srbi imaju pristup istoj ovoj "tihoj apoteci", ključna razlika je u kretanju i izbegavanju prerađene hrane, što je navika koju su naše bake nekada podrazumevale.

"Domaća kajsija, manje mesa u nedelji, više šetnje i odustajanje od kesica i konzervi nisu nikakva revolucija. To su stvari koje su naše bake radile bez razmišljanja", zaključuje se u tekstu uz napomenu da recept za dugovečnost možda leži u zaboravljenim domaćim navikama.

Autor: D.S.