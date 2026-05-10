Suđeno im je da budu puni kao brod: Ova 3 znaka će se obogatiti kad-tad

Postoje ljudi koji od malih nogu znaju da im novac neće biti problem. Ne zato što su rođeni u zlatnoj kolevci, već zato što imaju nos za priliku i čelične nerve. Puni kao brod postaju i kad krenu od nule, jer ih kosmos uporno gura napred.

Možda ih i sami poznajete. Onaj rođak koji uvek „slučajno“ upadne u dobar posao. Drugarica koja kupi stan dok vi još skupljate za kauciju.

Astrologija nudi jedno objašnjenje za to.

Tri znaka Zodijaka imaju posebnu moć koja privlači materijalnu sigurnost, bilo kroz nasledstvo, bilo kroz tvrdoglav rad.

Bik: Rođeni da budu puni kao brod

Bik je znak zdravlja i blagostanja, pa shodno tome ljudi rođeni u ovom znaku imaju priličnu sreću sa novcem. Mnogi Bikovi zapravo vole borbu za egzistenciju, taman onoliko koliko su i vredni radnici. Pored urođene sklonosti ka produktivnosti, gotovo po pravilu nasleđuju imanja, dobijaju vredne poklone ili veće sume novca i od rodbine i od prijatelja.

Najzanimljivije je to što im pomoć stiže baš kad zagusti. Kao da im neko sa strane prati račun. Bikovi koji su rođeni u skromnijim porodicama, bez velikih šansi za nasledstvo, uvek se sami izbore za sigurnost i ozbiljno poštovanje u svojoj sredini.

Jarac: Disciplina koja pretvara sitniš u kapital

Jarac je znak uspeha, ali pre svega znak ozbiljnog biznisa. Tu je lako zaključiti zašto su osobe rođene u ovom znaku, bez obzira da li im je Sunce ili Mesec u Jarcu, redovno uspešne u materijalnim stvarima života. I muškarac i žena Jarac znaju kako se pravi novac.

Ne moraju da budu briljantni, ni naročito kreativni, ni neobični na bilo koji način. Imaju nešto vrednije od toga. Umeju da se disciplinuju, da preuzmu odgovornost i da istraju u svojim ambicijama dok drugi odustaju posle treće prepreke. Zato su zreli Jarčevi često puni kao brod upravo u godinama kada njihovi vršnjaci tek razmišljaju o penziji.

Strelac: Srećković kome novac pada u krilo

Strelac je, naročito ako mu se vladar Jupiter nalazi u istom znaku, idealan dobitnik kada su pare u pitanju. Daje najekspanzivnije novčane vibracije u Zodijaku. Mnogi multimilioneri i međunarodni bankari imaju, ako ne Sunce, onda neku važnu planetu odlično aspektovanu u Strelcu.

Oni Strelčevi koji ne postanu pretežno bogati, gotovo sigurno žive u velikom komforu. Taj komfor obično dolazi iz neke produktivne profesije koja ih i zabavlja i hrani. Strelčevi imaju jedan visok nivo luksuza i mira u životu, a često su i ti koji žive raskošno bez imalo griže savesti.

Autor: D.Bošković