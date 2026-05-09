Burek od 1 pakovanja tankih kupovnih kora i 500 grama mesa: Topi se u ustima

Burek sa mesom je jedno od omiljenih jela srpske kuhinje koje se često nalazi na porodičnoj trpezi. Priprema traje oko sat i po vremena, recept je dovoljan za četiri porcije, a svaka porcija ima približno 550 kalorija.

Za pripremu će vam biti potrebno jedno pakovanje tankih kora za pitu, 500 grama junećeg mlevenog mesa, dve glavice crnog luka, vegeta, so i biber po ukusu. Za prelivanje kora priprema se mešavina od 200 ml kisele vode, 80 ml ulja i malo soli.

Najpre uključite rernu da se zagreje na 200 stepeni. Na malo ulja izdinstajte sitno seckani crni luk, pa dodajte mleveno meso i nastavite dinstanje dok lepo ne porumeni. Fil začinite vegetom, solju i biberom po svom ukusu.

U posebnoj činiji sjedinite kiselu vodu, ulje i malo soli. Tepsiju podmažite uljem, zatim stavite dve kore tako da jedna prelazi preko jedne strane tepsije, a druga preko druge, dok krajevi ostaju da vise sa strane. Preko njih dodajte još jednu koru po sredini.

Kore poprskajte pripremljenom smesom od vode i ulja, pa ravnomerno rasporedite deo fila sa mesom. Postupak ponavljajte redom – cepkane kore, preliv, pa meso – dok ne utrošite sav materijal, što je otprilike četiri bogata sloja.

Na poslednjem sloju stavlja se samo meso, bez dodatnih kora između. Zatim krajeve kora koji vise sa strane preklopite preko bureka kako bi sve lepo bilo zatvoreno. Na kraju celu površinu premažite ostatkom smese kako bi burek tokom pečenja dobio lepu zlatnu boju.

Burek pecite 35 do 40 minuta na 200 stepeni, dok ne postane zlatno-braon i hrskav.

Autor: D.Bošković