Ako želite da živite bolje i duže, počnite što pre da radite ove 3 stvari, 3. vam je najbitnija

Jednostavne, male i iznenađujuće promene mogu vam dodati godine života. Ako želie da živite bolje, ali i duže dobro bi bilo da počnete da radite stvari koje vam odgovaraju, lečenje koje je sveobuhvatno.

Spremni ste da sami iskusite blagostanje celog tela i zdrav život. Ali, gde da počnete? Dobar primer je Emili A. Fransis koja je sa 25 godina bila na raskrsnici. Njena doživotna borba sa anksioznošću je drastično pogoršala svoj život, što je rezultiralo napadima panike i agorafobijom.

Njena karijera trenera za dobrobit i vežbanje je naizgled bila završena. Kako je mogla da vodi čas vežbanja ako nije želela da izađe iz kuće? Tada je odlučila da se fokusira na isceljenje celog tela.

Njeno putovanje je trajalo sedam dugih godina i mnogo pokušaja i grešaka. Probala je tradicionalne lekove, promene u ishrani, pa čak se sastala sa šamanskim isceliteljem!

Svaki korak je bio sastavni deo pronalaženja pravog isceljenja. Na kraju, to ju je dovelo do puta gde je mogla da leči i druge. Danas je ona stručnjak za dobrobit i autorka koja deli svoju mudrost sa drugima.

Ako želite da živite bolje i duže, počnite odmah da radite ove 3 stvari:

1. Obratite pažnju na ono što vam telo govori

Svako ima trenutke u svom životu koje bi radije zaboravio. I ponekad to zaista i učini — zakopaju ih duboko u sebi i čuvaju ih tamo.

Verovali ili ne, zapravo možete blokirati traumu iz svog sećanja. Međutim, vaše telo nikada ne zaboravlja. Studije u neuronauci su otkrile da se prošla traumatska ili bolna iskustva mogu čuvati kao telesno pamćenje — što znači da vaša tkiva, živci ili unutrašnji signali mogu nositi odjeke prošlosti dugo nakon što vaš svesni um misli da je krenuo dalje. Kontrolisano ispitivanje terapije somatskim iskustvom pokazalo je da prepoznavanje i rad sa ovim telesnim senzacijama pomaže u smanjenju simptoma PTSP-a ponovnim povezivanjem tela i uma.

Prošlost može živeti u vašim mekim tkivima, uništavajući vaše zdravlje. Ti neprijatni trenuci iz prošlosti mogu vas sprečiti da živite jak, zdrav život. Ali sistemi pamćenja sa kojima ste rođeni znaju kako da funkcionišu na zdrav način. Ključ je da ih podsete.

Za početak, odvojite vreme da osluškujete svoje telo. Vremenom ćete početi da prepoznajete njegove signale – i dobre i loše. Ovi signali će početi da vas vode ka zdravijem postojanju.

2. Pokušajte obavezno različite načine lečenja

Bez obzira na vašu trenutnu borbu, važno je napomenuti da uvek postoji više od jednog načina lečenja. Emili je bila spremna da isproba razne metode. Ona veruje da je put svake osobe do isceljenja jedinstven i podstiče vas da ostanete otvoreni.

Istražite svoje mogućnosti, koje mogu uključivati tradicionalnu medicinu, fizikalnu terapiju, savetovanje, masažu, ishranu, duhovnu praksu i holističko lečenje. A ovo su samo neke! Na primer, ako se borite sa čestim bolovima u telu, možete pokušati da istovremeno posetite fizioterapeute i terapeute za masažu.

Dok isprobavate stvari, imajte na umu da kombinacija pristupa može biti prava za vas (baš kao što je bilo za Emili). Ovo će zahtevati vreme i strpljenje, ali vredi!

3. Lečite kompletnog sebe, ne samo simptome

Poslednji korak je da zapamtite da lečite celokupno telo, ne samo trenutnu bolest. Ovo je neophodno za istinsko i trajno isceljenje ako želite da živite bolje i duže. Kada nešto nije u redu, postoje četiri oblasti kojima je potrebna pažnja: vaše fizičko telo, emocije, životna energija i duh.

Emili naglašava ključnu tačku: morate da razumete razliku između svog uma i mozga. Zamislite svoj mozak kao matičnu ploču za svoje telo. To je fizički organ koji hemijski funkcioniše.

Vaš um je mesto gde žive vaše misli, osećanja i ponašanja. Razumevanje ove razlike može vam pomoći da pronađete pravi put ka isceljenju, ne samo vašeg tela već i vašeg mentalnog zdravlja.

Vaš mozak je organ sa hemijskim sastavom. Vaš um obuhvata vaše misli, osećanja i ponašanja. Jednom može biti potreban medicinski pristup, dok drugom može biti potreban holističkiji pristup kako bi se potpuno izlečilo. Međutim, ovo se može desiti istovremeno.

Istražite prakse i terapije koje se bave svakom od ovih oblasti i bićete na putu ka blagostanju celog tela i zdravom životu.

Autor: D.Bošković