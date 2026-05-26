SPAVANJE TOKOM TROPSKIH NOĆI: Poznati lekar otkrio genijalan i potpuno besplatan trik za brzo hlađenje tela!

Visoke letnje temperature mnogima drastično otežavaju spavanje, ali poznati televizijski lekar, dr Amir Kan, podelio je nekoliko jednostavnih i jeftinih trikova koji mogu doneti trenutno olakšanje tokom toplotnih talasa. Njegovi saveti ne zahtevaju skupe klima-uređaje, zbog čega su izazvali oduševljenje među gledaocima.

@itvlorraine Struggling to sleep in the heat? Dr Amir has two top tips to help! 🛌 ♬ original sound - Lorraine - Lorraine

Trik sa zamrzivačem i posuda sa ledom

Dr Kan je izdvojio dva ključna i vrlo praktična saveta za borbu protiv nesanice izazvane vrućinom:

Domaća „klimatizacija“: Ako kod kuće imate običan ventilator, nemojte dozvoliti da on samo vrti vruć vazduh po sobi. Ispred njega stavite posudu sa ledom ili smrznutim graškom. Dok vazduh struji preko leda, on će se hladiti i stvoriti efikasan i besplatan rashladni sistem.

Hladne čarape pre kreveta: Uzmite par čarapa, stavite ih u plastičnu kesu, a zatim u zamrzivač na sat vremena pre odlaska na spavanje. Obujte ove rashlađene čarape kada legnete u krevet. To će brzo spustiti temperaturu vašeg tela i pomoći vam da zaspite.

Koliko nam je sna zapravo potrebno?

Iako su potrebe za snom individualne i zavise od starosne dobi, opšta preporuka za zdrave odrasle osobe (od 18 do 64 godine) jeste sedam do devet sati sna tokom noći. Glavni pokazatelj da li ste spavali dovoljno jeste to da li se budite odmorni i da li možete normalno da funkcionišete tokom dana bez prevelike potrebe za kofeinom.

Stručnjaci napominju da nekoliko neprospavanih noći nije razlog za brigu, ali ako nedostatak sna počne ozbiljno da utiče na vaš svakodnevni život, preporučuje se da se posavetujete sa lekarom opšte prakse.

Autor: D.S.