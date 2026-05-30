AKTUELNO

Lifestyle

Veliki pomaci u lečenju plućne hipertenzije u Srbiji

Izvor: Pink.rs, Foto: privatna arhiva ||

Plućna hipertenzija predstavlja ozbiljno i progresivno oboljenje krvnih sudova pluća koje može značajno da ugrozi zdravlje i kvalitet života pacijenata. Bolest dovodi do povećanog pritiska u plućnoj cirkulaciji i dodatnog opterećenja srca, a simptomi poput umora, otežanog disanja, gušenja, lupanja srca, vrtoglavice i gubitka svesti često mogu da budu nespecifični, zbog čega se dijagnoza neretko postavlja sa zakašnjenjem.

Na tribini „PH juče, danas, sutra“, u organizaciji Udruženja „Plućna hipertenzija Srbija“, istaknuto je da od ove bolesti često obolevaju mlađe osobe koje se nalaze u najaktivnijem životnom i radnom dobu. Zbog toga je vreme od pojave prvih simptoma do postavljanja dijagnoze, kao i početka terapije, od velikog značaja za uspeh lečenja.

Učesnici skupa ukazali su na to da je Srbija u poslednjoj deceniji ostvarila značajan napredak kada je reč o dostupnosti terapija za pacijente sa plućnom hipertenzijom. Dok specifične terapijske opcije ranije nisu bile dostupne, danas oboleli imaju pristup većem broju savremenih vidova lečenja.

Video: privatna arhiva

Među novinama su fiksna kombinacija dva oralna leka, koja olakšava redovno uzimanje terapije, kao i dodatne terapijske mogućnosti za pacijente mlađe od 18 godina. Posebno je naglašeno da je dostupna i prva inovativna terapija za plućnu hipertenziju, koja u kombinaciji sa postojećim lekovima predstavlja značajan korak ka efikasnijem lečenju i boljem kvalitetu života obolelih.

Sa skupa je poručeno da su saradnja lekara, zdravstvenih institucija, donosilaca odluka i udruženja pacijenata, kao i uključivanje samih pacijenata u razgovore o budućnosti lečenja, ključni za dalje unapređenje zdravstvene zaštite osoba koje žive sa ovom retkom i ozbiljnom bolešću.

#Pluća

#Srbija

#krvni sudovi

#le;enje

#oboljenje

#plućna hipertenzija

POVEZANE VESTI

Lifestyle

STRES NIJE NAIVAN: Telo često šalje signale koje pogrešno tumačimo!

Extra

Zbog nekoliko zalogaja ove hrane holesterol nam u organizmu luduje 3 dana: Opasna je po srce i jetru

Lifestyle

RAZBUĐUJU ZA PAR TRENUTAKA - Šest napitaka koji su SUPERZDRAVA zamena za KAFU, ne sadrže gluten

Lifestyle

PET SIMPTOMA UPALE PLUĆA: Ne smete da ih ignorišete - deluju bezazleno, ali mogu biti opasni

Društvo

Pušači imaju 25 puta veću verovatnoću da obole od raka pluća: U Srbiji prevremeno umre 19.000 ljudi

Društvo

Alarmantne brojke! Svake godine u Srbiji 19.000 ljudi umre od posledica pušenja, jedan detalj posebno brine