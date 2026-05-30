Veliki pomaci u lečenju plućne hipertenzije u Srbiji

Plućna hipertenzija predstavlja ozbiljno i progresivno oboljenje krvnih sudova pluća koje može značajno da ugrozi zdravlje i kvalitet života pacijenata. Bolest dovodi do povećanog pritiska u plućnoj cirkulaciji i dodatnog opterećenja srca, a simptomi poput umora, otežanog disanja, gušenja, lupanja srca, vrtoglavice i gubitka svesti često mogu da budu nespecifični, zbog čega se dijagnoza neretko postavlja sa zakašnjenjem.

Na tribini „PH juče, danas, sutra“, u organizaciji Udruženja „Plućna hipertenzija Srbija“, istaknuto je da od ove bolesti često obolevaju mlađe osobe koje se nalaze u najaktivnijem životnom i radnom dobu. Zbog toga je vreme od pojave prvih simptoma do postavljanja dijagnoze, kao i početka terapije, od velikog značaja za uspeh lečenja.

Učesnici skupa ukazali su na to da je Srbija u poslednjoj deceniji ostvarila značajan napredak kada je reč o dostupnosti terapija za pacijente sa plućnom hipertenzijom. Dok specifične terapijske opcije ranije nisu bile dostupne, danas oboleli imaju pristup većem broju savremenih vidova lečenja.

Među novinama su fiksna kombinacija dva oralna leka, koja olakšava redovno uzimanje terapije, kao i dodatne terapijske mogućnosti za pacijente mlađe od 18 godina. Posebno je naglašeno da je dostupna i prva inovativna terapija za plućnu hipertenziju, koja u kombinaciji sa postojećim lekovima predstavlja značajan korak ka efikasnijem lečenju i boljem kvalitetu života obolelih.

Sa skupa je poručeno da su saradnja lekara, zdravstvenih institucija, donosilaca odluka i udruženja pacijenata, kao i uključivanje samih pacijenata u razgovore o budućnosti lečenja, ključni za dalje unapređenje zdravstvene zaštite osoba koje žive sa ovom retkom i ozbiljnom bolešću.