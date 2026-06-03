Kod pranja veša u mašinu dodajte kašiku ovog kuhinjskog sastojka – odeća je san snova

Kad je reč o pranju veša, mnogi se sve češće okreću jednostavnim kućnim trikovima koji mogu da zamene deo komercijalnih proizvoda.

Nakon sirćeta i sode bikarbone koji su neizostavni u čišćenju doma, pažnju privlači još jedan sastojak koji svi imamo u kuhinji – obična kuhinjska so.

Poznato je da alkoholno sirće može poslužiti kao prirodna alternativa omekšivaču. Dovoljno je sipati ga u pregradu za omekšivač, a sličan efekat mogu da pruže i soda bikarbona ili soda za pranje veša. Ali mnogi se kunu i u još jednostavnije rešenje – kašiku soli.

Dodavanje soli tokom pranja može pomoći u omekšavanju vode, što je posebno korisno u područjima s tvrdom vodom. Osim toga, so pomaže u razgradnji ostataka deterdženta koji se s vremenom nakupljaju u tkaninama, pa odeća nakon pranja može biti mekša i prijatnija na dodir.

Jedna od najvećih prednosti ovog trika jeste očuvanje boja. So pomaže pri učvršćavanju pigmenata u tkanini, zbog čega šarena odeća duže zadržava svoj izvorni izgled. Istovremeno može sprečiti pojavu sivila na belom vešu te pomoći u uklanjanju naslaga deterdženta i omekšivača koje tkaninama s vremenom oduzimaju svežinu.

Neki ljubitelji ovog trika tvrde i da so može pomoći u zaštiti osetljivijih pamučnih komada od neželjenog skupljanja tokom prvih pranja.

Kako koristiti so pri pranju veša?

Vrlo jednostavno. U bubanj, pre nego što stavite veš, dodajte jednu do dve supene kašike obične kuhinjske ili krupne morske soli. Zatim ubacite odeću i dodajte deterdžent kao i inače. Ako želite dodatnu mekoću, umesto klasičnog omekšivača možete koristiti malo alkoholnog sirćeta.

Ovaj trik posebno je popularan kod pranja farmerki, peškira i dečje odeće, jer omogućava smanjenje upotrebe hemijskih omekšivača koji mogu da iritiraju osetljivu kožu.

Ipak, stručnjaci savetuju umerenost. So može da pomogne u omekšavanju vode i osvežavanju veša, ali ne bi je trebalo koristiti pri svakom pranju kako bi se izbeglo moguće dugoročno opterećenje pojedinih delova mašine.

Autor: S.M.