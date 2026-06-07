AKO GORČI, ODMAH PRESTANITE DA JEDETE! Staro narodno verovanje otkriva šta izgled hrane na stolu govori o vašoj SUDBINI!

Naši stari su duboko verovali da svaki detalj u kući, a naročito ono što se iznosi na trpezu, ima posebno značenje i može da predvidi šta porodicu čeka u budućnosti.

Običaji vezani za hranu i ponašanje za stolom i danas se strogo poštuju u mnogim krajevima Srbije.

Jedno od najstarijih verovanja kaže da ukoliko hrana koju ste pripremili iznenada dobije gorak ukus, iako ste sve uradili po receptu, to može biti znak da u kući vlada skrivena nesloga ili da vas čeka neki iznenadni trošak.

Sa druge strane, ako vam hleb prilikom pečenja pukne po sredini, narod kaže da to najavljuje dolazak dragih gostiju i radosne vesti iz daleka.

Takođe, strogo se vodilo računa o tome da se mrvice sa stola nikada ne mete ruku na pod, jer se verovalo da se tako "tera" bogatstvo iz kuće.

Bez obzira na to da li verujete u ove priče ili ne, one svedoče o tome koliko je srpski narod poštovao hranu i porodični dom.

Autor: D.S.