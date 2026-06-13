Zaboravite na skupo ulje: Uz ovaj trik krompir iz rerne bude hrskaviji nego iz friteze

Zaboravite na skupo ulje i fritezu. Uz ovaj jednostavan trik sa sodom bikarbonom, vaš krompir iz rerne biće hrskaviji nego ikad.

Svi smo se bar jednom zapitali zašto komšinicin krompir iz rerne uvek „puca“ pod zubima, dok naš ispadne mekan i gnjecav kao da se kuvao u sopstvenoj pari.

Tajna nije u skupom ulju niti u modernoj tehnologiji, već u jednom običnom sastojku iz frižidera koji većina nas nepravedno zanemaruje.

Da li vam se ikada desilo da spremite pun pleh, a na kraju ga jedva pojedete jer nije onako „krckav“ kako ste želeli?

Zašto vaš krompir uvek ispadne gnjecav?

Svi smo se bar jednom zapitali zašto u restoranima dobijemo onaj savršen krompir, a kod kuće dobijemo nešto što liči na barenu masu.

Problem je što većina nas samo iseče krompir, prelije uljem i baci u rernu, verujući da će toplota odraditi sve sama.

Istina je malo drugačija i krije se u hemiji, ali bez brige – ne treba vam diploma da biste savladali ovaj proces.

Površina krompira je puna skroba koji zadržava vlagu i sprečava da se stvori ona prepoznatljiva, čvrsta korica.

Tajni sastojak koji menja sve

Dok neki troše celo bogatstvo na skupo ulje, iskusne domaćice znaju da je prava magija u jednoj kesici iz špajza – soda bikarbona.

Evo kako da postupite korak po korak za rezultat kojim ćete se hvaliti komšiluku:

Oljuštite krompir i isecite ga na krupnije komade, jer manji lako zagore.

Stavite vodu da provri i u nju dodajte pola kašičice sode bikarbone.

Kuvajte krompir oko 5 do 8 minuta dok ivice ne postanu blago mekane.

Ocedite vodu i pustite da krompir odstoji minut kako bi višak pare izašao.

Autor: D.Bošković