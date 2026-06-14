Jedete pet porcija voća dnevno, a srce vam i dalje pati: voće za zdravo srce nije ono koje mislite da jeste

Voće za zdravo srce ne meri se brojem porcija, već vrstom. Saznajte koje šake voća stvarno štite srce i počnite već danas.

Voće za zdravo srce nije isto kao bilo koje voće u korpi. Možete pojesti svojih pet porcija dnevno i dalje uskratiti srcu ono što mu najviše treba. Nova studija iz časopisa „Food and Function“ pratila je ishranu više od 30.000 ljudi u Velikoj Britaniji i SAD, i otkrila neprijatan obrazac. Čak i oni koji uredno jedu preporučene doze voća i povrća često unose premalo jednog sastojka, flavanola.

Zašto pet porcija nije dovoljno za vaše srce

Flavanoli su biljna jedinjenja koja smanjuju upalu i poboljšavaju rad krvnih sudova. Ranija istraživanja ukazuju da optimalan dnevni unos može smanjiti rizik od smrti od bolesti srca za skoro trećinu. A sad ono što boli: manje od petine ljudi unosi dovoljne količine. Profesor Ginter Kunle sa Univerziteta u Redingu kaže da je pravilo o pet porcija tačno, ali da moramo pažljivije birati kojih pet.

Glavni autor rada, dr Havijer Otavijani, objašnjava da ne morate da preokrećete ceo jelovnik. Dovoljna je jedna šolja zelenog čaja uz obrok ili šaka bobičastog voća da napravi razliku.

Koje voće za zdravo srce ima najviše flavanola

Voće koje štiti srce ima merljive vrednosti, a naučnici su ih posložili po porciji. Evo namirnica koje prednjače:

Šljive: oko 450 mg u korpi od pola kilograma

Brusnice: 300 mg po četvrtini kilograma

Kupine: oko 250 mg u porciji od 200 grama

Zeleni čaj: 200 mg po šolji

Bob: 140 mg u maloj šaci

Trešnje: 130 mg na 400 grama

Jabuka sa korom: 110 mg po komadu srednje veličine

Jagode: 90 mg, borovnice: 80 mg, pinto pasulj: oko 70 mg u dve kašike

Sitnica koja vas može koštati: jabuka bez kore gubi najveći deo flavanola. Kora nije za bacanje, nego za jelo.

Šta su flavanoli i zašto su važni za srce

Flavanoli su biljni antioksidansi koji opuštaju krvne sudove i smiruju upalne procese u telu. Veći unos povezuje se sa boljom cirkulacijom i nižim rizikom od bolesti srca.

Borovnice koje su snizile pritisak za 12 nedelja

Da ovo nije samo teorija, pokazalo je kliničko ispitivanje stručnjaka sa Kings koledža u Londonu i Univerziteta u Redingu. Zdravi ljudi od 65 do 80 godina tri meseca su pili napitak od praha divlje borovnice. Grupa koja je uzimala borovnice dobila je niži krvni pritisak i bolju cirkulaciju, što direktno smanjuje rizik od srčanog udara. Prema rezultatima objavljenim u časopisu „The American Journal of Clinical Nutrition“, istraživanje o uticaju divlje borovnice na krvni pritisak i pamćenje kod starijih osoba beleži i bolje rezultate u zadacima pažnje.

Korist se nije zaustavila na srcu. Isti ispitanici pokazali su bolje pamćenje i 8,5 odsto veću tačnost u testovima koncentracije. Jedna šaka tamnog bobičastog voća radi za dva organa odjednom.

Sledeći put kada birate užinu, znajte razliku. Šaka borovnica, sočne trešnje ili šolja kvalitetnog zelenog čaja nisu samo nešto što vas zasiti. To je aktivna zaštita za srce. A koje od ovih namirnica već imate kod kuće, a niste znali koliko vrede?

Autor: D.Bošković