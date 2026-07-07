Znate li za 'magičan sat'? Ako perete veš u ovo vreme prepolovićete račune za struju

Niža tarifa struje u Srbiji radnim danima počinje u 22 časa i traje do 6 ujutru, a vikendom skoro ceo dan. Ipak, većina nas pusti veš mašinu tačno u 20 časova, kad se vratimo kući, i time izgubi najjeftiniji sat. Pranje veša noću ima smisla samo ako pogodite kada niža tarifa stvarno počne da radi, a tu većina greši za dva puna sata.

Grejanje vode je ono što guta struju, ne okretanje bubnja. Jedan ciklus na 60 stepeni povuče između 1 i 2 kilovat-sata, a lavovski deo toga ode na zagrevanje vode do te temperature. Ako taj ciklus padne u periodu skuplje dnevne tarife, plaćate ga skoro duplo više nego posle 22 časa.

Zašto vam odloženi start rešava ceo problem

Skoro svaka mašina proizvedena posle 2015. ima dugme za odloženi start, obično označeno satom ili natpisom „Delay“. Podesite ga uveče na 3 ili 4 sata, ubacite prašak i zatvorite vrata. Mašina sama krene oko ponoći, kada je struja u nižoj tarifi, a vi ujutru samo prostrete oprani veš.

Tu većina nas napravi grešku i pusti mašinu odmah po povratku s posla. Stan sa dvotarifnim brojilom naplaćuje vam struju od 15 do 22 časa po skupljoj ceni, pa jedno pranje u 19 časova bukvalno košta dvaput više od istog tog pranja u 23 časa.

Zlatni trik za dvotarifno brojilo

Uzmite račun za struju i proverite odnos „više“ i „niže“ tarife u kilovat-satima. Ako je „viša“ veća od „niže“, vaš veš i sudo mašina rade u pogrešno vreme. Prebacite svako pranje posle 22 časa radnim danom i pustite ga slobodno preko celog vikenda, kada niža tarifa važi neprekidno.

Vikendom je pravilo još jednostavnije. Subotom i nedeljom niža tarifa važi praktično ceo dan, pa nema razloga da čekate noć. Nakupite prljav veš tokom nedelje i operite ga u subotu ujutru, dok pijete kafu, po ceni koja je ista kao u dva posle ponoći.

Da li se noćno pranje isplati ako imate jednotarifno brojilo

Ne. Sa jednotarifnim brojilom struja košta isto u svakom trenutku, pa vam sat pranja ne menja račun ni za dinar. U tom slučaju uštedu tražite na drugom mestu: perite na 30 stepeni umesto na 60 kad god veš nije jako prljav, jer niža temperatura troši i do 40 odsto manje struje po ciklusu.

Šta sa komšijama i bukom u zgradi

Najveći argument protiv noćnog pranja nije struja, nego centrifuga u 2 posle ponoći. Kućni red u većini srpskih zgrada propisuje tišinu od 22 do 6 časova, a stara mašina na podu ume da probudi ceo ulaz. Rešenje je odloženi start podešen tako da centrifuga završi pre 22 časa ili tek posle 7 ujutru.

Stavite mašinu na gumenu podlogu ili staru gazu ispod nogica. To upija vibraciju i smanjuje tutnjavu koja se kroz ploču stana prenosi do suseda ispod vas. Sitnica od nekoliko stotina dinara, a razlika u buci se čuje odmah.

Probajte jedan mesec da svako pranje pomerite u nižu tarifu i uporedite račun sa prethodnim. A recite mi, u koliko sati vi obično pustite veš mašinu?

Autor: D.B.