Večernji obrok za mršavljenje ne morate da preskačete: 8 namirnica koje jedete pred spavanje, a ipak gubite kilograme

Večernji obrok za mršavljenje ne treba da bacate u smeće, treba samo da ga pametno napunite. Gladovanje posle šest sati uveče ne topi salo, samo vas ostavi razdražljivim i budnim u dva ujutru, kad otvorite frižider i pojedete bilo šta. Trik je u tome da poslednji zalogaj radi za vas dok spavate. Nekoliko namirnica bukvalno pomaže telu da gradi mišić i sagoreva mast preko noći.

Grčki jogurt: protein koji radi dok vi spavate

Grčki jogurt ima gomilu proteina i malo šećera. Protein vas drži sitim i hrani mišiće u toku noći. Jedna studija je pokazala da unos proteina pre spavanja podstiče sintezu proteina preko noći, što ubrzava oporavak. Protein pred spavanje pomaže i pri sagorevanju masti, pa je kašika grčkog jogurta bolji izbor od bilo kog keksa.

Trešnje i banana: slatko koje vas uspava

Trešnje su prirodan izvor melatonina, hormona koji reguliše san. Pune su i antioksidanasa koji smiruju upale i mogu da podstaknu mršavljenje. Banana ide u istu priču. Sadrži triptofan, aminokiselinu koja pomaže kod spavanja, a vlakna u njoj drže glad podalje do jutra. Šaka trešanja umesto sladoleda je pravi obrok pre spavanja kad vas uhvati želja za nečim slatkim.

Zašto je hrana pre spavanja bolja od gladovanja

Prazan stomak diže nivo hormona gladi i kvari san. Loš san sledeći dan pojačava apetit za slatkim i masnim. Zato pravih par zalogaja uveče radi u vašu korist, dok vas prazan frižider samo gura ka prejedanju.

Maslac od kikirikija na integralnom hlebu

Maslac od kikirikija nosi triptofan koji smiruje i uspavljuje. B vitamini iz integralnog hleba pomažu telu da ga iskoristi. Uz to, maslac od kikirikija je odličan izvor biljnih proteina. Jedna kašika, ne cela tegla, i imate lagan večernji obrok za mršavljenje koji zasiti.

Autor: D.B.