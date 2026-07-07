Najpopularnija seks poza kod svih generacija: jedan položaj pobedio je sve, a mlađi ga rade skoro 11 puta mesečno

Najpopularnija seks poza svih generacija nije misionarska, iako biste to možda pomislili. Jedan položaj pobedio je konkurenciju kod svih generacija, od tinejdžera do penzionera. Anketa na hiljadu ljudi dala je isti odgovor u svakoj starosnoj grupi, a razlog leži u anatomiji, ne u romantici. Trik zbog kog je toliko omiljen krije se malo niže u tekstu.

Zašto pseći položaj svi biraju

Kompanija „Bespoke Surgical“ ispitala je 1.000 ljudi o tome šta vole u krevetu. Pobednik je bez dileme, pseći položaj, poznatiji kao doggy style. Odgovor se ponovio u svakoj generaciji, što je retka pojava u ovakvim anketama.

Objašnjenje je jednostavno. Ovaj položaj omogućava dublji kontakt i intenzivniju stimulaciju G-tačke. Manje mašte, više anatomije. Zato ga biraju i oni koji tek počinju i oni koji imaju decenije iskustva iza sebe.

Generacija Z to radi skoro 11 puta mesečno

Najmlađi ispitanici, generacija Z, prijavili su ovu vrstu seksa u proseku 10,6 puta mesečno. Milenijalci su odmah iza njih. Generacija X spustila se na 9 puta, a baby bumeri na 6,6 puta mesečno. Brojke padaju sa godinama, ali favorit ostaje isti u svakoj grupi.

Da razjasnimo generacije. Baby bumeri su rođeni između 1946. i 1964. godine. Generacija X pokriva period od 1965. do 1979, milenijalci od 1980. do 1994, a generaciju Z čine oni rođeni posle 1995. godine.

Koja je najpopularnija seks poza svih generacija posle psećeg položaja?

Odmah iza pobednika stoji klasična misionarska poza sa 20,8 odsto glasova. Sledi kaubojka sa 17,48 odsto. Obrnuta kaubojka dobila je 5,89 odsto, a lotos 5,29 odsto ispitanika.

Poza za koju verovatno niste čuli osvojila je 2026

Dok jedni glasaju za klasiku, pretrage pričaju drugu priču. Sajt FetishFinder analizirao je podatke Google Keyword Plannera i našao neočekivanog lidera. To je „bear hug“, odnosno medveđi zagrljaj.

Pretraga tog pojma skočila je za 623 odsto. To je skok koji retko koja tema uspe da napravi. Poza je jednostavna: žena stoji sa jednom savijenom nogom podignutom, muškarac je iza nje i grli je. Kombinacija bliskosti i pristupa erogenim zonama napravila je pomamu na internetu.

Zanimljivo je što ljudi ne traže najviše egzotiku. Na vrhu pretraga i dalje pobeđuje obična intimnost, a ne akrobacija.

Šta se još našlo na listi pretraga

Pored medveđeg zagrljaja, korisnici su tražili i „dirty sanchez“, „anvil“ kao varijaciju misionarske poze, kao i „bridge“, odnosno most. Spisak pokazuje da radoznalost postoji, ali da retko ko od nje pravi svakodnevicu.

Ono što povezuje ankete i pretrage je jedan zaključak. Ljudi danas rede vode ljubav nego ranije, ali kada to rade, biraju ono što najbolje poznaju. A najbolje poznaju upravo pseći položaj.

Pa recite iskreno, da li je pobednik ove ankete i vaš lični favorit, ili biste ga zamenili nekim sa dna liste?

Autor: D.B.