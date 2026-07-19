PET JUTARNJIH NAVIKA ZA VIŠE ENERGIJE: Ljekari otkrivaju šta treba da uradite do 10 časova

Jutarnja iscrpljenost i nedostatak energije čest su problem, a stručnjaci za funkcionalnu medicinu ističu da su za to često odgovorne svakodnevne navike. Iako umor može biti simptom zdravstvenih stanja, promene u rutini mogu značajno poboljšati nivo energije tokom dana.

Stručnjaci naglašavaju da jutarnja energija ne počinje sa alarmom, već večer pre, kroz kvalitetan san i izbegavanje "socijalnog džet-lega" uzrokovanog promenama u rasporedu spavanja.

Kako biste se osećali odmornije i produktivnije, lekari preporučuju usvajanje ovih pet jednostavnih navika do 10 sati ujutru:

Popijte čašu vode: Nakon noći bez unosa tekućine, organizam je blago dehidriran, što može uzrokovati umor i slabiju koncentraciju. Preporučuje se započinjanje dana sa oko pola litre vode.

Izađite na dnevno svetlo: Boravak na prirodnom svetlu šalje signal mozgu da je dan počeo, smanjuje lučenje hormona sna melatonina i pomaže u regulaciji biološkog sata.

Lagano se razgibajte: Nekoliko minuta istezanja poboljšava cirkulaciju i pomaže telu da pređe iz stanja mirovanja u aktivno stanje, bez potrebe za iscrpljujućim treninzima.

Ne preskačite doručak: Uravnotežen obrok koji sadrži proteine, složene ugljene hidrate i zdrave masti osigurava postepeno oslobađanje energije, za razliku od slatkih peciva koja uzrokuju nagli pad šećera.

Pričekajte sa kafom: Stručnjaci savetuju da prvu šoljicu kafe popijete između 30 i 90 minuta nakon buđenja. U tom periodu telo prirodno proizvodi kortizol, hormon budnosti, pa kofein unesen prerano može izazvati nepotrebnu nervozu.

Autor: D.S.