Kako pronaći više vremena za sebe u užurbanom svetu?

Obaveze, posao i svakodnevni izazovi često ostavljaju malo prostora za lične potrebe. Ipak, vreme za sebe može se pronaći uz bolju organizaciju prioriteta.

Naučite da kažete "ne"

Prihvatanje svake obaveze može dovesti do iscrpljenosti. Postavljanje granica pomaže da sačuvamo energiju za ono što nam je zaista važno.

Kratki trenuci odmora imaju vrednost

Petnaest minuta šetnje, omiljena muzika ili mirna kafa mogu biti dovoljni da napravimo pauzu i vratimo fokus.

Briga o sebi nije sebičnost

Kada vodimo računa o sopstvenom zdravlju i raspoloženju, lakše možemo biti prisutni i za druge ljude.

Kvalitet života često se ne meri brojem obaveza koje završimo, već time koliko prostora ostavimo za stvari koje nas ispunjavaju.

Autor: D.B.