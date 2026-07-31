Zašto se budimo umorni i posle osam sati sna? Evo koje greške pravimo svake večeri

Mnogi veruju da je osam sati sna dovoljno da se probude odmorni, ali stručnjaci ističu da nije važna samo dužina, već i kvalitet sna. Ukoliko se budite umorni, razlog može biti niz navika koje nesvesno ponavljate iz večeri u veče.

Korišćenje mobilnog telefona neposredno pred spavanje jedan je od najčešćih problema. Plava svetlost ekrana može da odloži lučenje melatonina, hormona koji priprema organizam za san.

Kasna i obilna večera takođe može da utiče na kvalitet odmora. Organizam tada troši energiju na varenje umesto na regeneraciju, zbog čega se mnogi bude iscrpljeni.

Stručnjaci savetuju da odlazak na spavanje bude u isto vreme svakog dana, da spavaća soba bude provetrena i dovoljno tamna, kao i da se najmanje sat vremena pre odlaska u krevet izbegavaju telefoni, tableti i televizori.

Male promene u večernjoj rutini često mogu da naprave veliku razliku i doprinesu tome da se ujutru probudite odmorniji i raspoloženiji.

Autor: D.B.