Čaša vode odmah nakon buđenja: Navika koja može da pokrene organizam

Posle nekoliko sati sna organizam prirodno gubi tečnost, zbog čega mnogi stručnjaci preporučuju da dan započnete čašom vode.

Dobra hidratacija može da doprinese boljoj koncentraciji, lakšem razbuđivanju i pravilnom funkcionisanju organizma. Iako voda nije čudesni lek, ona pomaže da telo nadoknadi izgubljenu tečnost i pripremi se za dnevne aktivnosti.

Pojedini ljudi dodaju nekoliko kapi limuna, ali to nije neophodno. Najvažnije je da unos vode postane svakodnevna navika.

Naravno, pravilna ishrana, dovoljno sna i fizička aktivnost ostaju ključni faktori dobrog zdravlja, dok je jutarnja čaša vode jednostavan korak koji se lako uklapa u svakodnevicu.

Autor: D.B.