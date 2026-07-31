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Čaša vode odmah nakon buđenja: Navika koja može da pokrene organizam

Izvor: Pink.rs, Foto: Unsplash.com ||

Posle nekoliko sati sna organizam prirodno gubi tečnost, zbog čega mnogi stručnjaci preporučuju da dan započnete čašom vode.

Dobra hidratacija može da doprinese boljoj koncentraciji, lakšem razbuđivanju i pravilnom funkcionisanju organizma. Iako voda nije čudesni lek, ona pomaže da telo nadoknadi izgubljenu tečnost i pripremi se za dnevne aktivnosti.

Pojedini ljudi dodaju nekoliko kapi limuna, ali to nije neophodno. Najvažnije je da unos vode postane svakodnevna navika.

Naravno, pravilna ishrana, dovoljno sna i fizička aktivnost ostaju ključni faktori dobrog zdravlja, dok je jutarnja čaša vode jednostavan korak koji se lako uklapa u svakodnevicu.

Autor: D.B.

#Organizam

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#čaša vode

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