Zašto je šetnja od 30 minuta svakog dana jedna od najboljih navika

Ne morate provoditi sate u teretani kako biste učinili nešto dobro za svoje zdravlje. Svakodnevna šetnja od oko pola sata može imati brojne koristi.



Redovno hodanje doprinosi boljoj kondiciji, može pomoći u održavanju telesne težine i pozitivno utiče na raspoloženje. Boravak na svežem vazduhu mnogima pomaže da se oslobode stresa i lakše fokusiraju na svakodnevne obaveze.

Najbolje je izabrati jutarnje ili večernje sate tokom leta, kada su temperature prijatnije. Udobna obuća i lagan tempo sasvim su dovoljni da šetnja postane navika.

Uvođenje ove jednostavne aktivnosti u svakodnevni raspored može biti mali korak ka zdravijem i aktivnijem načinu života.

Najbolje je izabrati jutarnje ili večernje sate tokom leta, kada su temperature prijatnije. Udobna obuća i lagan tempo sasvim su dovoljni da šetnja postane navika.

Uvođenje ove jednostavne aktivnosti u svakodnevni raspored može biti mali korak ka zdravijem i aktivnijem načinu života.

Autor: D.B.