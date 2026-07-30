DA LI KOSU PERETE UJUTRU ILI UVEČE? Ako to radite u ovo doba, masti se duplo brže

Pranje kose u pogrešno doba dana masti vlasi duplo brže i spljošti frizuru. Proverite kada je vaš termin pravi i prestanite da grešite.

Odete na spavanje sa mokrom kosom, a ujutru vas dočeka spljoštena, naelektrisana frizura koja se do podneva već masti. Zvuči poznato? Tu većina nas donese pogrešan zaključak. Krivi šampon, krivi tvrdu vodu, kupuje treći proizvod za volumen. A odgovor je jednostavniji: pranje kose u pogrešno doba dana radi protiv vas, a ne za vas.

Zašto se kosa masti brže ako je perete u pogrešno vreme

Vlasište reaguje na trenje i vlagu. Kada spavate sa vlažnom kosom, jastučnica upija masnoću i istovremeno trlja korenje osam sati zaredom. Rezultat vidite ujutru, mastan koren i ravna kosa bez i trunke volumena. Kod tanke, nežne kose ta razlika je najoštrija, ona se slepi za pola dana.

Jutarnje pranje kose: kome zaista odgovara

Sveže oprana kosa u sedam ujutru deluje lepršavije i punije nego bilo koja frizura koju spasavate suvim šamponom.

Ako imate tanku kosu koja gubi oblik do ručka, jutarnji tuš vam kupuje ceo dan svežine. Cena? Petnaest do dvadeset minuta koje trošite na sušenje dok gledate na sat pred posao.

Praktičnost ovde gubi bitku sa izgledom. Kosa oprana uveče i osušena fenom pre spavanja delimično reši problem, ali retko ko ima strpljenja da fenira kosu u pola jedanaest noću.

Večernje pranje kose i zamka mokrog jastuka

Uveče pranje mnogima skraćuje jutarnju jurnjavu i skida znoj, prašinu i tragove gela nakupljene tokom dana. Gustoj, suvoj ili kovrdžavoj kosi taj termin često prija, jer joj treba više od sat vremena da se prirodno smiri i osuši. Kovrdže se preko noći lepo formiraju ako ih ne dirate.

Najveći problem nije sam termin, nego mokra kosa na jastuku. Vlažna vlas se lomi dvaput lakše od suve, a spavanje sa mokrim vlasištem remeti njegovu ravnotežu i može izazvati neprijatnosti na koži glave. Ako perete uveče, osušite bar koren pre kreveta.

Koliko često treba prati kosu?

Nema univerzalnog broja, ali orijentir postoji. Tanka ili masnija kosa traži pranje na svaki dan do dva da zadrži volumen, dok gušća, suvlja ili teksturisana kosa mirno izdrži tri dana i više. Perite kada kosa prestane da izgleda sveže, ne po navici sa kalendarom.

Kako da izaberete termin koji radi za vašu kosu

Odgovor zavisi od tri stvari, a nijedna nije sat na zidu. Uskladite termin sa tipom kose i onim što vam je važnije, izgled ili ušteda vremena.

Tanka kosa, važan volumen: perite ujutru, dobijate punoću za ceo dan

Gusta, suva ili kovrdžava kosa: večernji termin joj daje vreme da se smiri

Užurbano jutro: operite uveče, ali obavezno osušite koren fenom

Presudna nije satnica. Presudno je šta radite sa kosom posle pranja, kako je sušite, čime je premazujete i da li je gnječite mokru na jastuku. Dva čoveka mogu prati kosu u isto vreme i dobiti potpuno različit rezultat, sve zbog onoga što dolazi posle tuša.

Autor: D.S.