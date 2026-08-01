Jedna navika posle ručka može da poboljša varenje: Potrebno je samo deset minuta

Nakon obilnog obroka mnogi imaju naviku da odmah sednu na kauč, legnu ili nastave da rade za računarom. Međutim, stručnjaci ističu da upravo tih nekoliko minuta nakon jela može biti veoma važno za pravilno funkcionisanje sistema za varenje.

Lagana šetnja u trajanju od deset do petnaest minuta može pomoći organizmu da lakše obradi hranu i doprineti stabilnijem nivou šećera u krvi. Nije potrebno brzo hodanje niti intenzivna fizička aktivnost – dovoljno je laganim tempom prošetati po kraju ili čak po dvorištu.

Osim što može da podstakne varenje, kratka šetnja često pozitivno utiče i na raspoloženje. Boravak na svežem vazduhu, makar i na kratko, pomaže da se organizam razmrda nakon obroka i smanji osećaj pospanosti koji mnogi osećaju posle ručka.

Naravno, treba izbegavati zahtevne treninge odmah nakon jela, jer oni mogu izazvati nelagodnost. Upravo zato stručnjaci preporučuju umereno kretanje kao jednostavnu naviku koju gotovo svako može da uvede u svoju svakodnevicu.

Autor: D.B.