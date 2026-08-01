Jednostavan trik zbog kojeg će garderoba duže izgledati kao nova: Većina ljudi ga ne primenjuje

Bez obzira na to koliko je odeća kvalitetna, način održavanja ima veliki uticaj na njen izgled i trajnost. Mnogi prilikom pranja ne obraćaju pažnju na sitnice koje mogu napraviti veliku razliku.

Jedan od najjednostavnijih trikova jeste okretanje garderobe naopako pre ubacivanja u mašinu. Na taj način spoljašnja strana tkanine manje se haba tokom pranja, a boje duže ostaju intenzivne.

Stručnjaci takođe preporučuju da se ne prepunjava bubanj mašine, jer se odeća tada više gužva i trlja jedna o drugu. Korišćenje odgovarajuće količine deterdženta i pranje na nižim temperaturama često je sasvim dovoljno za svakodnevnu garderobu.

Važno je i da odeću ne ostavljate dugo u mašini nakon završetka programa. Vlažna tkanina može poprimiti neprijatan miris, pa je najbolje da se garderoba izvadi i osuši što je pre moguće.

Uz nekoliko jednostavnih navika moguće je produžiti vek omiljenih komada odeće, sačuvati njihove boje i oblik, ali i smanjiti potrebu za čestom kupovinom novih stvari.

Autor: D.B.