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Ovu grešku pravimo svakog jutra čim otvorimo oči: Psiholozi kažu da može pokvariti raspoloženje za ceo dan

Izvor: Pink.rs, Foto: Pexels.com ||

Mnogima je prva stvar koju urade nakon buđenja da posegnu za mobilnim telefonom. Proveravanje poruka, društvenih mreža ili vesti postalo je svakodnevna navika, ali stručnjaci upozoravaju da upravo ona može negativno da utiče na raspoloženje i nivo stresa.

Kada dan započnemo velikom količinom informacija, mozak odmah prelazi u stanje povećane aktivnosti. Umesto mirnog buđenja, suočavamo se sa obavezama, tuđim mišljenjima i sadržajem koji može izazvati nervozu ili zabrinutost.

Psiholozi preporučuju da prvih desetak do petnaest minuta nakon ustajanja provedete bez ekrana. Umesto toga, otvorite prozor, popijte čašu vode, istegnite se ili u miru popijte kafu. Takav početak dana može pomoći da se lakše fokusirate na sopstvene obaveze i smanjite osećaj preopterećenosti.

Naravno, nije potrebno potpuno izbaciti telefon iz jutarnje rutine, ali odlaganje njegovog korišćenja makar na nekoliko minuta može napraviti veliku razliku u tome kako ćete se osećati tokom ostatka dana.

Autor: D.B.

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