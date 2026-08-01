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Miris doma govori više nego što mislite: Evo kako da prostor uvek bude prijatan bez skupih osveživača

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Prvi utisak koji ostavljamo na goste često ne zavisi samo od izgleda stana ili kuće, već i od mirisa koji ih dočeka pri ulasku.

Neprijatni mirisi najčešće nastaju zbog nedovoljnog provetravanja, vlage ili ostataka hrane. Redovno iznošenje smeća i provetravanje prostorija prvi su koraci ka svežijem domu.

Umesto jakih veštačkih osveživača, mnogi biraju prirodna rešenja poput kriški limuna, suvih kora pomorandže, štapića cimeta ili nekoliko kapi eteričnog ulja u posudi sa vodom. Ovakvi mirisi često deluju prijatnije i nisu previše intenzivni.

Tepisi, zavese i nameštaj takođe upijaju mirise, pa ih je potrebno redovno održavati. Čak i jednostavno otvaranje prozora na desetak minuta dnevno može značajno doprineti svežijoj atmosferi u domu.

Autor: D.B.

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