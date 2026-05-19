SEKS KAO LEK?! I te kako! Ne zaboravite, vrlo je DELOTVORAN!

Preliminarna istraživanja ukazuju da seks može da ojača imunološki, odbrambeni telesni sistem, da okakša bolove, ublaži neke oblike migrenoznih glavobolja, a takođe i da pruži određene psihološke koristi.

Pozitivne emocije – zabava, uzbuđenje, upravo ono što seks sa sobom donosi, mogu da imaju i te kako pozitivne učinke na organizam. Seks opušta napetost i isključuje adrenalinski stresni sistem. Naučna istraživanja su potvrdila sledeću vezu između seksa i dobrog zdravlja:

Srce

"Manjak seksualnog zadovoljstva trebalo bi da bude proučen u budućim ispitivanjima kao mogući rizični faktor za srčana oboljenja”, kaže psihijatar Aleksander Loven, direktor Međunarodnog instituta za bioenergetske studije u Njujorku.

U jednom istraživanju sprovedenom na 100 žena, lečenih od srčanog infarkta, 65 njih je izjavilo da su osećale seksualno nezadovoljstvo pre smeštaja u bolnicu. U drugoj studiji sprovedenoj na 131 muškarcu, dve trećine njih je reklo da su imali znatne seksualne probleme pre nego što su doživeli srčani udar.

Profesor Alfred Franger, s medicinskog fakulteta u Viskonsinu, smatra da je seks poput mini treninga, u toku kog žena može, na primer, da potroši osam, a muškarac i do 12 kalorija u minutu.

Imunološki sistem

Ispitivanje sprovedeno na ženama obolelim od raka dojke pokazalo je da su ”one koje su bile zadovoljne intimnošću u svojim životima imale bolji nivo T-ćelija, belih krvnih zrnaca, koji igraju glavnu ulogu u funkciji odbrambenog imunološkog sistema – i živele su duže”.

Istraživanja su pokazala da stres ometa imunološki sistem, čineći telo osetljivijim na bolest, prehlade, visok krvni pritisak do čira. Polni odnos pobija stres i dovodi do potpune telesne relaksacije. Premda taj učinak traje samo nekoliko sati, s redovnim seksom osoba će se progresivno osećati manje stresno

Predmenstrualni sindrom

Kod nekih žena seksualni odnos može da olakša simptome predmenstrualnog sindroma.

Bolovi

Ispitivanja obavljena na nekoliko različitih mesta na grupi žena koje su patile od bolnih stanja kao što su hronični artritis, trzajne povrede kičme..., ukazala su da su živahan seks i orgazam povisili prag podnošljivosti bola kod tih žena. To se tumači činjenicom da se za vreme seksualne stimulacije u centralnom nervnom sistemu otpuštaju hemijski sastavi koji se zovu endorfini koji mogu da ublaže razne vrste bolova.

Polni odnosi su takođe značajan sedativ. Oni gotovo trenutno umiruju telo i pomažu da se olakša nesanica.

Mentalno zdravlje

Koliko je važan zadovoljavajući seksualni život za dobro mentalno zdravlje? Sprovedenim studijama utvrđeno je da su osobe sa zadovoljavajućim seksualnim životom manje teskobne, manje neprijateljski raspoložene i manje sklone tome da krive druge za razne probleme.

Seksualno zadovoljstvo može takođe da vas učini samopouzdanijim. S vremenom bračni partneri nauče da izražavaju svoje potrebe, a to im pomaže da budu manje sputani, spontaniji i sposobniji da udovolje traženjima. Nežan i pažljiv seksualni život pomaže da oba partnera izvuku jedan iz drugog ono najbolje što imaju.

Autor: Zorica Lazarević