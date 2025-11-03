Na osnovu izgleda možete da utvrdite da li neko želi VEZU ili samo se*s, evo na šta treba da obratite PAŽNJU

Veoma je komplikovano kada vas zavede neko ko bi samo seks, a vi se zaljubite i želite emotivnu vezu. Ako je sudeći prema novom istraživanju, obraćajući pažnju na fizički izgled osobe mogli biste sebe da poštedite nesporazuma i muka.

Studija sprovedena u Australiji otkrila je da muškarci koji imaju izduženo lice krupne oči, kao i žene koje imaju usko lice i manje oči, češće uživaju u neobaveznom seksu.

Učesnici studije gledali su fotografije drugih učesnika studija, kako bi na osnovu njihovog izgleda procenili da li žele samo neobaveznu "akciju". Žene su uglavnom uspevale da na osnovu izgleda pogode koji muškarci vole seks na jedno veče, dok su muškarci uglavnom grešili, birajući žene sa tanjim usnama.

"Ovo nas je iznenadilo. Mogućnost da procenimo na osnovu izgleda ko je zainteresovan za neobavezan odnos, a ko želi nešto duže i ozbiljnije bi bila veoma korisna", rekao je profesor Ijan Stiven.

Koautor studije Džon Entar smatra da to ima veze sa testosteronom, jer "viši nivo testosterona se povezuje sa muževnijim izgledom i ’tipično’ muškom zainteresovanošću za neobavezan seks".

S druge strane, muškarcima je bilo teže da na osnovu izgleda pogode da li su žene zainteresovane samo za seks ili vezu, zato što testosteron ima daleko manji uticaj na crte lica žena.

Autor: Zorica Lazarević